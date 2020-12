"Des souris et des hommes" : un classique transcendé par une création artistique exceptionnelle

Des Souris et des Hommes est une histoire tendre et brutale, celle de l'amitié entre Georges et Lennie, deux ouvriers saisonniers qui parcourent la Californie à la recherche de travail, dans les années 30. Lennie est un colosse un peu simple que Georges prend sous son aile afin de le protéger des accidents que provoquent sa force et sa naïveté. L'histoire débute quand ils arrivent dans un nouveau Ranch et en découvrent les habitants, saisonniers ou propriétaires. La simplicité de leur vie s'accorde avec la simplicité de leur rêve : devenir un jour propriétaires de leur Ranch, cultivateurs, éleveurs et rentiers. Mais ce rêve croise la femme de Curley, belle et provocatrice, qui joue de la simplicité de Lennie et de la jalousie de son mari. Le drame se noue dans une nouvelle fuite et le rêve se brise sous un coup de feu et un ultime sourire. Des souris et des hommes est un chef d'œuvre de la littérature américaine mis en image, dans cette version, par Rebecca Dautremer. La restitution intégrale du texte, accompagnée de très nombreuses illustrations, compose un bel ouvrage de plus de 400 pages.