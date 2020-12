"Du sel et des étoiles" de l'Amiral Alain Coldefy : il y a la mer, toutes les mers, du temps où il fut pacha et amiral commandant, mais surtout une vie bien remplie au service de la France. Un beau témoignage

Fils d’un médecin militaire, l’auteur a eu une éducation prédestinée pendant ses années au Prytanée militaire de La Flèche. Commander à la mer en opérations et beaucoup fréquenter la terre ferme et ses hommes de terrain. Toutes ces expériences, de ses premières affectations d’enseigne de vaisseau aux campagnes en Adriatique lors de la « guerre » du Kosovo, en passant par les coursives des cabinets ministériels, ont marqué ce soldat de la Marine. Il s’est ensuite reconverti, successivement, en conseiller défense d’un grand groupe, en président de l’académie de marine puis de la société des membres de la Légion d’Honneur. Il raconte ce parcours riche en leçons et en anecdotes avec la lucidité du recul, avec la pédagogie du chef qui explique et aime vendre le grand large, avec de la hauteur de vue doublée du plaisir qu’il a eu à servir sur l’immensité des mers, dans la diversité des latitudes. Érik Orsenna, dans sa préface, ne s’y est pas trompé, il faut plusieurs mers et autant de vies océaniques pour faire un vrai marin.