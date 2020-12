"La famille Martin" de David Foenkinos : de nos jours, désamour, harcèlement moral, homosexualité, réseaux sociaux, tendresse et autodérision. Un roman un peu plat

Librairie Tschann : tout ce qui est bel et bon à lire, à voir et à admirer se trouve là, à Paris, Bd du Montparnasse, depuis 1929 !

Tout près de l’atelier de Modigliani, dix ans plus tard, les amateurs de belles écritures, de poésie, de philosophie, de livres d’art se retrouvaient déjà dans ce temple de l’esthétisme du boulevard Montparnasse. Visite des lieux aujourd’hui par Thierry Poirier, maître de céans, qui ne cesse de faire des clins d’œil à l’histoire.

Premier clin d’œil : « La librairie a été fondée en 1929 par Louis Tschann et son épouse Marie-Louise Castex. Castex comme le premier ministre et de la même origine géographique, à quelques kilomètres de Prades !! Un petit moment d’incertitude, puis éclat de rire général : « Non, non je plaisante, il est loin de notre monde, le pauvre ! »

Deuxième clin d’œil, les masques : «Nous avons 35 000 titres en stock bon an mal an chez Tschann, plus un stock…. de 1000 masques à la cave, et des FFP2 ! Ici, les amateurs de bel ouvrage peuvent se sentir rassurés. Thierry Poirier, le directeur, dont la femme est infirmière, avoue : « J’ai préféré fermer complètement pendant une longue période et n’ai pratiqué le « réserver-retirer » qu’au dernier moment, sécurité oblige. D’ailleurs, poursuit- il, ce n’est plus un travail de libraire, on ne va pas s’amuser à concurrencer le N°1 de la logistique de livraison…»

Comment voyez-vous votre rôle de conseil ? «On sent le début de la période de Noël, celle des cadeaux ; les gens viennent en couple c’est un signe, ils nous interrogent et nous aimons leur recommander par exemple - nous confie très, très doucement, comme une confidence Maître Poirier - l’ouvrage revisité de Mikhaïl Boulgakov, traduit par André Markowitz, ce chef d’œuvre de la littérature russe, « Le Maître et Marguerite ». Aux éditions « Mesure », bien sûr, « de très grande facture », précise- t-il.

Faire plaisir et se faire plaisir ? Il n’y a plus de secret : rendez- vous chez Tschann, et en famille (il y a aussi un département enfant).

Librairie Tschann, 125 Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris –

Texte et interview par Rodolphe de Saint-Hilaire pour la rédaction de Culture Tops.