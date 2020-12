"Suburra" de Daniele Cesarano et Barbara Petronio : un voyage à Rome…"décoiffant" (clin d'œil à ceux qui verront la série)

Suburra est une référence à la Subure, quartier populeux, l’un des bas-fonds les plus sordides de la Rome antique mais néanmoins l’un des plus célèbres, où se retrouvaient les Romains, indépendamment de leur statut social ; et c’est bien ce qui se passe dans cette série où des personnalités mafieuses, venues d’horizons différents ne vont cesser de se croiser. Même dans ces milieux plus que troubles, certains des personnages peuvent parfois nous émouvoir. C’est le cas de ces têtes brûlées que sont Aureliano et Spadino ; dans les deux cas, petits voyous certes mais qui ont besoin de faire leur place et surtout dans leur propre famille : Aureliano, face à un père mal aimant et brutal, lui ayant toujours reproché la mort de la mère, lors de sa naissance, et Spadino, face à une famille de Sinté, où son orientation sexuelle, honteuse, qui ne se dit pas, va le déconsidérer face au frère ainé et à la mère…