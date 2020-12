"100 Ans Yves Robert-intégrale réalisateur-21 films" : pour le centenaire de sa naissance, un coffret-hommage sans précédent à Yves Robert, l’un des réalisateurs les plus populaires du cinéma français…

ADOLESCENTES de SÉBASTIEN LIFSHITZ- Documentaire avec ANAÏS et EMMA…

Anaïs et Emma sont des ados de treize ans qui habitent toutes les deux à Brive-la-Gaillarde. La première, ronde et plutôt extravertie, vient d’une famille populaire, la seconde Emma, plus “ cash ” mais aussi plus introvertie, est issue d’un milieu intello bourgeois.Tout devrait les opposer et pourtant, elles sont inséparables. C’est sans doute à la fois pour leurs différences et leur complémentarité que Sébastien Lifshitz a choisi ces deux copines pour être les héroïnes de son documentaire sur cette période de la vie où l’on a “en partage“ la recherche de sa personnalité et qui s’appelle l’adolescence…

Encore un film sur ce thème ? Oui, mais celui-ci (sorti le 9 septembre dernier sur les écrans) se distingue parce que le cinéaste - le réalisateur du sensationnel Petite fille, diffusé récemment sur Arte- a choisi de “suivre” ses deux héroïnes pendant 5 ans, jusqu’à l’âge de leur majorité. Le résultat est formidable. On a le temps de voir comment, brutalement ou subrepticement, dans le dédale des chagrins, des doutes, des échecs, des affrontements, ou encore, de l’assurance que donnent éclats de rire et premières amours, les caractères s’affirment. On est d’autant plus subjugué que la caméra du cinéaste a réussi à saisir des moments d’une grande intimité avec un étonnant naturel. De temps à autre, des faits d’actualité, comme les attentats de Charlie Hebdo et la tuerie du Bataclan qui viennent “dater” cette “chronique” et la réancrer dans le réel, sont évoquées comme pour nous dire qu’à travers les portraits d’Emma et d’Anaïs, c’est aussi celui de la France de ces cinq dernières années qu’a voulu dresser Sébastien Lifshitz. Ce portrait est composite. Il est à la fois ténébreux et ensoleillé, tragique et insouciant, désespéré et optimiste. Magistral !

Sortie DVD, BLU RAY- ARTE

Bonus : scènes inédites (45’)- Bande-annonce.

Recommandation : En priorité.

LES BLAGUES DE TOTO de Pascal BOURDIAUX- Avec Gavril DARTEVELLE, Guillaume de TONQUÉDEC, Anne MARIVIN…

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains que pour écouter les cours de sa maîtresse. Mais ses blagues se transforment souvent en catastrophe. Ses talents d’amuseur s’exercent exactement de la même façon chez lui où ses bêtises provoquent souvent des petits désastres. Le dernier en date ? La chute d’une sculpture pendant un événement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent. Refusant d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas commise, il va mener l’enquête avec ses amis…

Dans le genre « comédie pour enfants à partir de six ans », il y avait eu L’élève Ducobu. Mais l’enfance, et ses bêtises, et ses bons petits diables, est une source d’inspiration inépuisable. La preuve avec ces Blagues de Toto. On sent que Pascal Bourdiaux s’est bien amusé à concocter son film. Au départ, il s’est inspiré d’une BD jeunesse à succès, et puis il a rajouté ses propres ingrédients : ses souvenirs personnels de petit chenapan qu’il fut sûrement, un savoir-faire pour mettre en scène, un sens du rythme indéniable et une distribution fort sympathique. A sa sortie en salles en août dernier, Les Blagues de Toto avait réalisé un nombre d’entrées très honorable pour une période de grandes vacances. En ces temps de confinement, il est idéal pour faire passer un bon après-midi aux enfants.

Sortie DVD, Blu Ray- M6 Vidéo

Bonus : Interviews des acteurs, interviews des créateurs.

Recommandation : Bon.

EFFACER L’HISTORIQUE de Benoît DELÉPINE et Gustave KERVERN - Avec Blanche GARDIN, Denis PODALYDÈS, Corinne MASIERO…

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape. Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique…

Pour leur dixième film en commun, deux de nos cinéastes les plus iconoclastes s’attaquent à un sujet qui leur tenait à cœur depuis longtemps : l’intelligence artificielle, ses dérives, ses absurdités, ses ravages et son absence de matérialisation qui en a fait l’un des pires ennemis de l’homme. Les deux compères le font à leur manière, désopilante, poétique, satirique, à la fois cinglante et désenchantée. D’une réalisation très soignée, porté par une distribution haut de gamme et des dialogues ciselés, Effacer l’historique, sorti fin août dernier, avait connu un joli retentissement. Vous l’aviez raté? Ce DVD tombe à pic. C’est un régal.

Sortie DVD, BLU RAY- AD VITAM

Bonus : Entretien avec les réalisateurs Benoît Delépine et Gustave Kervern. Bande annonce et teasers, scènes coupées.

Recommandation : Excellent.

C’EST QUOI CETTE MAMIE ? de Gabriel JULIEN-LAFERRIÈRE - Avec Chantal LADESOU, Julie GAYET, Thierry NEUVIC, Julie DEPARDIEU…

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs de C’est quoi cette famille ?! doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour passer l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le dernier né, est envoyé tout seul chez sa grand-mère, au bord de la mer. Mais Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres. Elle préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils. Le reste de la tribu décide de venir à la rescousse de ce dernier. C’est le début d’une petite révolution. Mamie l’excentrique voulait se la couler douce ? Elle va en voir de toutes les couleurs…

Trois ans après le très réjouissant C’est quoi cette famille ?! (750 000 entrées), Gabriel Julien-Laferrière a fait revenir sa « tribu » d’enfants recomposée pour de nouvelles aventures impliquant, cette fois, au premier chef, leur mamie totalement déjantée (Chantal Ladesou, inénarrable). Cela a donné cette comédie familiale, bâtie en forme de puzzle, où les enfants s’amusent à faire tourner leurs parents et leur grand-mère en bourrique, dans une sorte de ronde aussi chaleureuse que délicieusement infernale. Tous publics, C’est quoi cette mamie ? était sorti l’année dernière sur les écrans pour les fêtes de Noël. Il ressort cette année en DVD le 11 décembre. Idéal pour passer une belle soirée en famille.

Sortie DVD, BLU RAY- TF1 Studio.

Bonus: émission La Cantine, scènes coupées.

Recommandation : Excellent.