"Le crépuscule des cinémas" de Simon Edelstein : c’est beau mais c’est triste, tous ces bâtiments qui projetaient jadis du rêve… Un bel album à offrir aux passionnés de cinéma et de photos

Ce n’est pas un livre. Du moins pas un livre à « lire ». C’est un album : un album à regarder, avec parfois les yeux mouillés, ou en éclatant de rire tant l’image est insensée. Plusieurs centaines de photos, d’un temps envolé, révolu, mais non point totalement gommé. Un temps qui reste dans nos mémoires d’enfants éblouis par ces cathédrales du rêve que furent les cinémas. Surtout ceux des années 1950-70 jusqu’à ce que la télévision ne vienne « ronger » lentement mais implacablement l’enchantement.

Les 287 pages de ce voyage imaginaire se déclinent en 3 parties :

1 - D’abord les cinémas abandonnés : on traîne en Roumanie, au Cambodge, devant des façades dévastées, on s’attarde longuement en Californie, au Texas, à Chicago, à Brooklyn, éblouis par la densité des anciens palais du rêve, aux noms flamboyants : Eldorado, Majestic, Rex, Paradise, Capitol, King, Palace…Quelquefois, salles discrètes d’avant la 2WW (en France, Italie ou Espagne), parfois carrément rustiques dans des bourgades oubliées, ou bien rutilants, énormes avec leurs 2 ou 3 mille places, dotés de violents néons, de minarets de la modernité, visibles de très loin. On s’attarde sur les façades, puis on entre...le choc est terrible, mène au désespoir( P 104 ou 117). Puis, on nous raconte de folles histoires , celle du cinéma Dôme à Beyrouth surnommé « l’oeuf » qui ne fut jamais terminé (p.76). On divague aussi vers les Drive In – surtout américains - devenus des esplanades sinistres aux inutiles écrans géants. Heureusement, pour nous consoler, il y a la belle histoire du légendaire Loews’King de Brooklyn, Avec sa façade de temple babylonien, sa salle dorée de 3.676 sièges, inauguré en 1928, fermé en 1977, ruiné par la télévision, abandonné, branlant, funèbre,...jusqu’en 2013 où après 5 années de travaux, il est rouvert, avec pour son gala inaugural, un concert de Diana Ross. (p. 23)

2 - La seconde partie (p.123) évoque « des lieux de vie en résistance » : Le temple du 7ème art est pourtant loin d’avoir dit son dernier mot : Il évoque ces cinémas fermés dans lesquels vivent leurs propriétaires, une façon de se réapproprier un lieu qu’on espère revoir vivre bientôt, ou bien ces cinemas indiens où chaque jour environ 30 millions d’Indiens viennent pour quelques roupies oublier la précarité, ou encore au Mexique, en Birmanie, et même à Lausanne...Là c’est réconfortant, on rend visite aux projectionnistes : c’est Cinema Paradiso en vrai, sans Noiret et le gamin trop bavard, mais avec des professionnels en voie de disparition (P.128 à 144) ou bien La dernière séance de Monsieur Eddy revisitée, à la rencontre des caissières plantées au centre de l’esplanade, telles d’indéboulonnables vestales. On fait un tour à Cuba où dans les années 60 il y avait 135 cinémas : la plus forte densité au monde. Au passage, il ne faut pas oublier la dimension « politique » des édifices : ceux retrouvés dans les ex-empires coloniaux sont là pour indiquer la puissance du colonisateur, son pouvoir industriel, sa capacité d’apporter le bien être. L’Occident apporte le rêve, le rire, l’oubli...Après la 2WW, notamment en Europe, les nouveaux cinémas sont construits très vite, implantés partout, dans le cadre du chapitre « culturel » du Plan Marshall, financé par les budgets US, afin de bien « implanter l’American Way of Life » dans le cerveau des Européens de l’Ouest. S’il y eut tant de cinémas à Cuba, cela correspondait à l’établissement d’un « rempart mental » nord américain pour empêcher que l’île ne succombe à d’autres sirènes.

3 - La Troisième partie est (p. 213) le temps des reconversions : Ces lieux immenses, souvent somptueux, abandonnés, mis à la vente, presque toujours défigurés ou détruits ont parfois été « récupérés » en brocantes immenses, grands magasins, bibliothèques, bingos ( L’Odeon de Birmingham, le Circle Theater de Dallas), en cantines ou lieux de cultes (Los Angeles p.220). Voyage étrange et déroutant, qui laisse entrevoir un certain bon sens dans l’innovation ; à l’inverse, comme à Verneuil sur Avre en France, une église sécularisée devenue Cinema Trianon (p. 225), ou le cinéma Ideal à Nice transformé en galerie marchande.

Et puis il y a le terrible, cinématographique final de cette exploration (P. 284-85) : « Barcelone, une fin d’après midi, il fait beau, zone piétonne face au Cinema Paris » (si connu, avec sa façade néo classique) ….Le lendemain, il fait toujours beau, mais le cinéma a disparu. Les passants n’en croient pas leurs yeux, assommés comme après une défaite du Barça. Des engins effrayants finissent le travail. Quelques années plus tard, Zara s’est installé sur les cendres du cinéma. Le ciel est nuageux ».