"Turner–Peintures et Aquarelles-Collection de la Tate" : la fascinante exposition d’un "Voyageur de Lumière"

Le grand maître de l’aquarelle anglaise trouve ici un écrin de choix. Dans ce cadre intimiste du musée-hôtel particulier Jacquemart-André, la délicatesse de l’art de l’aquarelle est particulièrement mise en valeur. Grâce aux prêts exceptionnels de la Tate Britain de Londres, on peut admirer 60 aquarelles et une dizaine de peintures à l’huile, certaines jamais montrées en France. On suit l’itinéraire de l’artiste, depuis ses débuts jusqu’aux folles innovations des dernières années, ouvrant une voie vers l’impressionnisme et l’abstraction.

Paysages et Voyages : formé dans des ateliers de gravures, de topographie et d’architecture, il se distingue comme dessinateur et coloriste. Il apprend l’art de la perspective et commence à cerner des bâtiments londoniens avec grand raffinement. Turner, un observateur appliqué, porte toute sa vie, une attention particulière à la nature. Chaque été, Turner part avec son carnet de croquis explorer les motifs pittoresques que lui offre la diversité des paysages de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Ecosse et du Kent. Il innove et impose le genre, car à l’époque c’est la peinture d’Histoire qui prédomine comme art majeur. Il se confronte aux maîtres du passé, d’abord à Rembrandt. Mais c’est de Claude Gellée, dit Le Lorrain, qu’il se sent l’héritier légitime. Il fait figure de principal peintre paysagiste dans l’Histoire de l’Art. L’exposition à Jacquemart-André nous offre de somptueuses aquarelles de Vues, de gorges, de ports, de ponts, de lacs, de châteaux. Le Château de Norham par exemple est l’une des deux grandes études préparatoires exposée à la Royal Academy en 1789. Avec l’instauration d’une paix durable en Europe, Turner se rend en 1817 sur le continent, aux Pays-Bas et dans les Alpes. Un véritable choc visuel pour l’artiste. Les panoramas vertigineux nourrissent une inspiration nouvelle dont témoignent nombre d’aquarelles dans l’exposition. En 1819-20, il effectue son « Grand Tour » d’Italie de six mois, à Rome, Naples et à Venise.

L’eau : « L’Aquarelle, peinture légère sur papier avec des couleurs transparentes délayées dans l’eau » (Le Petit Robert). Avec William Turner, cette expression picturale prend la valeur de chef d’œuvre. Ses sujets préférés, les rivières, les fleuves, les bords de la Tamise…Plus tard, lors de ses voyages sur le continent, c’est la Loire, la Seine, Le Rhin, qui sont ses inspirations de prédilection. L’élément fluide le fascine, il étudie toute sa vie ses turbulences et ses subtilités lumineuses.

Lumière , couleur : à la fin des années 1810, Turner travaille à partir d’études en couleurs, dites « ébauches colorées » (colour beginnings). Ces dessins peints ensuite dans son atelier lui permettent de recréer la lumière et la couleur en faisant appel à sa mémoire visuelle particulièrement développée. Le « magicien de la couleur » comme on le surnomme, par son talent d’observation des phénomènes météorologiques et lumineux, réussit à créer des univers fantasmagoriques. Une petite aquarelle, remarquable entre d’autres, « Dinant au coucher de soleil » vers 1839, Turner y évoque la lumière irisée du coucher du soleil par une palette très variée, mariant les tons jaune, ocre, écarlate, rouille, vert mousse et violet. Ces couleurs donnent leur forme à la citadelle de Dinant, sur la Meuse, qui surplombe le paysage.

Œuvres de maturité : Turner approche ses soixante- dix ans quand il produit sûrement ses plus belles aquarelles. Et non moins ses plus grandes huiles. A l’exposition Jacquemart-André, on note une sélection remarquable, comme : Yacht approchant de la côte, vers 1840-1845, où les motifs figuratifs disparaissent dans un halo dans le ciel et sur la mer créant un effet visuel éblouissant ; La Visite de la tombe, 1850. Sa dernière oeuvre exposée à la Royal Academy, un an avant sa mort. Une des quatre toiles consacrées à l’histoire de Didon et Enée de l’Enéide.