"La grande déraison. Race, genre, identité" de Douglas Murray : le rôle néfaste des minorités intimidantes et virulentes sur notre société : un essai brillant et courageux (enfin)

Douglas Murray est anglais. Non seulement il écrit bien (excellente traduction de Daniel Roche), son propos est clair, vif et il frappe fort. En outre, contrairement à de nombreux spécialistes français de l’analyse politique, Murray ne se noie pas dans l’analyse de timbre-postes : il brasse large, ose des généralités que nos intellectuels n’osent pas ou n’osent plus rédiger, de peur de basculer dans la vulgarisation, forcément vulgaire à leurs yeux.

Pour ce qui est des coups, Murray les distribue avec précision. Sont ainsi cognés tous ceux qu’il tient pour responsables de la fragmentation de notre société : les gay, les lesbiennes, les racialistes, les transexuels et tous leurs sous-genres. Non pas qu’il les rejette, tel n’est pas son propos, et lui-même est homosexuel ; mais il mesure les dégâts que provoquent ces « minorités intimidantes » sur nos institutions, coupables de se plier à tous les chantages et surenchères par peur d’être taxées de racistes, féminicides, etc. Désormais, sous peine de condamner son auteur au bannissement social, toute plaisanterie doit être pesée. On ne compte plus les professeurs d’université dont les démissions ont été obtenues pour avoir tenu des propos qu’une de ces minorités avait jugé offensants. La situation est d’autant plus grave que les majorités qui ne se reconnaissent pas dans ces fragmentations identitaires n’ont, soit plus de porte-parole, soit ont été abandonnées par des intellectuels plus soucieux de confort que d’affronter des individus capables d’exiger des autodafés d’ouvrages décrétés toxiques. Ainsi cette campagne actuelle contre Abigail Shier, auteur de Irreversible Dammage, livre que certains universitaires américains demandent qu’il soit brulé.