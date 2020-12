"Le Patriotisme économique a-t-il un sens aujourd’hui ?" sous la direction de Christian de Boissieu : la mondialisation en question, jusqu’où peut aller la remise en cause du libéralisme économique et du multilatéralisme. Les réponses de douze experts

Comme le précise dans sa préface, le président Jean-Claude Trichet : « La crise actuelle est caractérisée par une incertitude fondamentale, rarement observée, qui renforce les thèmes de la résilience économique et du développement durable …thèmes au cœur même du patriotisme économique. »

S’ agit-il alors d’ une forme «acceptable» d’un protectionnisme qui tairait son nom, dont on sait par ailleurs les ravages, ou de la fin d’une mondialisation heureuse ou encore d’une nouvelle étape d’un capitalisme à repenser ?

Ce sont ces questions que les auteurs, membres du Cercle des économistes et du Cercle Turgot, sous l’impulsion du professeur Christian de Boissieu, soulèvent dans cet essai collectif, questions à la fois essentielles et actuelles, mais aussi intrigantes et complexes, à l’image de la société contemporaine.

Ils observent notamment que, depuis la crise pandémique, le patriotisme économique connaît une certaine renaissance au sein des pays développés, mais que ce mouvement révèle la nature polémique, et aussi le caractère polysémique, du terme même de patriotisme économique, parfois assimilé à celui de protectionnisme ou de nationalisme économique.

L’ouvrage montre notamment que les nouvelles formes du patriotisme économique, social et environnemental, conduisent à un certain dépassement du patriotisme national, qui est progressivement investi par des valeurs universelles, comme la défense des droits de l’homme, la lutte contre les inégalités, la protection de la planète…

Certains paradoxes observés dans les échanges internationaux contribuent à éclairer la nature du patriotisme économique contemporain et à en expliquer la renaissance. Il se heurte à la globalisation et à l’intégration des chaînes productives, ainsi qu’à la financiarisation et à la numérisation des transactions. Il mobilise désormais toutes les parties prenantes de chaque Etat-nation. Il adapte ses pratiques et ses instruments aux leviers des réseaux sociaux. Il conjugue des formes de patriotisme à la fois d’Etat et spontané, défensif et offensif, flexible et à géométrie variable. Il passe par une appropriation du territoire conjuguant une approche globale et un enracinement local des échanges économiques. Il s’efforce ainsi de concilier les solidarités locale, nationale et universelle.