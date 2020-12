Pourquoi les messageries cryptées accroissent le danger auquel sont confrontés les enfants en ligne

Atlantico.fr : La commissaire anglaise pour le droit des enfants, Anne Longfield, a alerté sur le danger des messageries cryptées pour les enfants. Les individus malveillants privilégient-ils ce type de canaux ?

Didier Hardoin : Un projet initié par la Grande-Bretagne et soutenu très fortement par la France pousserait l'union européenne à affaiblir le chiffrement des messageries sous la menace du terrorisme notamment. Il est évident que les individus et groupes malveillants utilisent et privilégient ce type de canaux, c'est notamment la difficulté pour pouvoir appréhender ses individus.

Atlantico.fr : Le cryptage des messages est-il un frein au travail d'enquête des policiers ? Où en est la législation sur le sujet et quelle est la position de Facebook ? (voir article)

Didier Hardoin : En effet, tout travail de chiffrage est un frein pour n'importe qui! C'est l'objet de la législation qui devrait être portée au sein de l'Union européenne, pour ensuite être appliquée dans tous les pays membres si elle est approuvé, mais ce texte est toujours à l'étude.

Toutefois il y a un texte, qui vise l'objet de cet article, mais ce dernier est étudié pour donner des solutions à l'horizon 2021 !

La position de Facebook là-dessus est claire, établir un chiffrement de pointe à pointe mais en ayant des outils pour prévenir ce type de crimes. On se pose la question alors d'un chiffrage où Facebook aurait la clé de déchiffrement pour les outils dont il fait mention.Il faut garder en tête que l'interdiction du chiffrement des données n'est pas une solution miracle en soi, les personnes malveillantes utiliseront toujours d'autres moyens pour essayer de ne pas se faire détecter, et continuer leurs activités illicites.

Atlantico.fr : Y a-t-il des outils de messagerie plus sûrs que les jeunes devraient privilégier ?

Didier Hardoin : Comme je dis toujours, il faut surtout privilégier l'éducation. On peut utiliser n'importe quel outil, mais rien n'est plus efficace qu'une éducation qu'on donne aux enfants pour qu'ils puissent se protéger. Tout comme à l'image d'il y a quelques (dizaines) d'années, où l'on nous répétait sans cesse de ne pas parler avec des inconnus, ne pas suivre des inconnus, ne pas accepter des propositions des inconnus.... Il faut toujours se rappeler que le monde virtuel n'est qu'une image du monde réel.

A ce propos je recommande vivement des publications extrêmement riches comme l'@s du web bien le permis internet. Il est d'une extrême importance qu'on puisse sensibiliser nos enfants à ces dangers dont ils sont exposés, et avoir les bons réflexes.