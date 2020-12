"Retour à Martha’s Vineyard" : Trois vieux amis tentent de retrouver la magie du passé. Un beau récit romanesque et nostalgique

• Une intrigue habilement construite, qui tient le lecteur en haleine, surtout dans la deuxième partie consacrée à l’enquête sur Jacy.

• Richard Russo met en scène des personnages attachants, en affinant et en enrichissant leurs portraits au fil des pages. Ils nous ressemblent par leur humanité, leurs failles, leur sincérité, leur humilité et bien sûr leur humour. Leur amitié de jeunesse résiste aux regrets et aux mensonges vis-à-vis des autres, comme sur eux-mêmes.

• La relation à leurs parents, et plus particulièrement à leur père, est analysée avec justesse et sensibilité : admiration, crainte, respect, rejet, amour se mêlent. La question de la transmission est fort bien posée.

• En fond de tableau, les mentalités, les conditions de vie, les aspirations, les convictions politiques des différents milieux américains, depuis la classe huppée jusqu’aux plus modestes, font de cette histoire d’amitié un roman de mœurs passionnant.