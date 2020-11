"La voyageuse de nuit" : une enquête magistrale où se côtoient révolte et tendresse

Jacques et Nathalie Renard, L’encre marine, 5 rue la Mairie, 35800 Saint Briac- sur- mer jrenard.stbriac@gmail.com

Plus proche de ses amis lecteurs et amateurs de (très) bonne littérature que Jacques Renard à Saint Briac (Ille et Vilaine), ça n’existe pas. Chaque jour, il leur apporte des nouvelles ! Il est en effet, outre un fameux (au sens littéral) libraire, un marchand de journaux convivial et enthousiaste. Jacques, avec son épouse Nathalie, est très impliqué dans la promotion de la culture et de la littérature. Par exemple il anime « l’Algue d’Or » une association locale (dont le maire de Saint Briac est président) visant à l’attribution d’un prix chaque année récompensant les meilleurs écrivains étrangers francophones (40 ouvrages sélectionnés cette année). L’association a été créée en 2008 par quelques Briacois passionnés. Et Saint Briac, c’est la France, quasiment. Jugez-en : cette année l’auteur lauréat du prix de « l’Algue d’Or » s’est vu décerner ensuite et tout récemment le prix (national) des libraires ! (C’est un scoop). Jacques a donc lu pour nous, avec une grande émotion qu’il nous a fait partager de vive voix, le pitch du livre du japonais Akira Mizubayashi , « Ame brisée », publié chez Gallimard. Un petit garçon pendant la guerre sino-japonaise qui voit détruire son cher violon qu’il va s’efforcer de reconstituer.

Jacques Renard ne s’arrête pas là : il met en avant à l’entrée de son magasin une « table d’appel » avec les livres qu’il recommande, dont les « priorités » signalées par… Culture -Tops. Sacré clin d’œil.

Comment voyez-vous l’avenir ? demandons-nous à ce passionné qui ne connaît pas les affres du confinement : « L’avenir est tout en rose » et pourtant L’encre marine a failli partir à la dérive ! Magnifique. Tous solidaires, à St Briac !