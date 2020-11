"Le pouvoir de la destruction créatrice" de Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon Bunel : le capitalisme ? Une formidable capacité à créer de la croissance grâce à son pouvoir de destruction… Remarquable démonstration

"Le pouvoir de la destruction créatrice" de Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon Bunel

Odile Jacob - 436 pages - 24.90 €

RECOMMANDATION

Excellent

THEME

Cet essai collectif, accessible à un public moins économiquement informé, résulte très largement des cours et des travaux de recherches dispensés sous l’égide de Philippe Aghion au Collège de France.

Sa thèse centrale vise à éclairer le pouvoir de la destruction créatrice identifiée par Schumpeter et celle de la transformation du capitalisme pour « les orienter vers une prospérité plus durable et mieux partagée ». Les auteurs valident scientifiquement l’intuition schumpeterienne et l’approfondissent : La destruction créatrice est bien ce processus par lequel de nouvelles innovations se produisent continuellement et rendent les technologies existantes obsolètes, de nouvelles entreprises venant constamment concurrencer celles en place, de nouveaux emplois et activités étant créés et sans cesse remplacent ceux et celles qui existent.

POINTS FORTS

Très documenté, cet essai montre, -et la crise pandémique que nous vivons renforce la démonstration- que, plutôt que de vouloir « dépasser » le capitalisme, il vaut chercher à mieux le réguler.

Pour les auteurs, changer radicalement de système économique alors que malgré ses effets pervers (inégalités, destructions d’emplois, etc ) le capitalisme « a hissé nos sociétés à des niveaux de prospérité inimaginables en à peine deux cents ans !! », n’est pas la bonne option… Car le pouvoir du capitalisme via cette destruction créatrice est dans sa capacité formidable à créer de la croissance.

POINTS FAIBLES

Aucun à souligner particulièrement.

EN DEUX MOTS

Le grand intérêt de ce remarquable ouvrage est d’apporter des réponses concrètes à nombre de questions à travers l’élaboration d’un nouveau paradigme « pour poursuivre et amplifier la quête de richesse des Nations » : Comment minimiser les effets potentiellement négatifs du système ? Comment éviter que les innovateurs d’hier ne se transforment en rentiers conservateurs ? Quelles forces utiliser et quelle place pour l’Etat dans ce défi ?

Pour tous publics. Cette parution marquera sans aucun doute de son empreinte l’année 2020.

UN EXTRAIT

«Le défi est alors de mieux appréhender les ressorts de ce pouvoir [ de destruction] pour l’orienter dans la direction souhaitable... vers une croissance plus verte et plus juste »

L'AUTEUR

Philippe Aghion est professeur au Collège de France. Parmi les ouvrages qu’il a publiés, notons Repenser la croissance économique, paru chez Fayard en 2016 dont on peut lire une présentation sur Culture Tops :

Céline Antonin, économiste à l’OFCE, est maitre de conférences à Sciences PO

Simon Bunel est économiste à la Banque de France.

