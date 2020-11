L’Europe, puissance naïve dans un monde de brutes ?

Atlantico.fr : Journaliste pour la chaîne néerlandaise RTL, Daniel Verlaan a réussi un exploit : s’infiltrer dans une réunion « confidentielle » des ministres européens de la Défense se déroulant sur Zoom. Peu conseillée par les États, cette application a néanmoins été utilisée par les ministres, qu’est-ce que ce manque d’organisation nous révèle sur le retard de l’Europe en terme de souveraineté technologique ?

Guillaume Klossa : Cet incident n’est pas une spécificité européenne et même aux États-Unis des réunions entre les gouverneurs se sont déroulées sur Zoom. En revanche, la crise de la Covid fait prendre conscience aux Européens que la maîtrise de la technologie et le développement de ses propres infrastructures sécurisées autonomes est vitale.

Dès le Brexit, Jean-Claude Juncker a senti que l’avenir de l’Europe dépendait d’une défense européenne et d’un renforcement de l’industrie de l’armement. Afin de pallier cette insuffisance, il a nommé Michel Barnier comme conseiller spécial. Ce dernier a fait un rapport qui a donné lieu à la création d’un fonds pour l’armement.

L’enjeu est bel et bien que l’Europe ait une industrie de l’armement assez forte pour faire des transferts de technologie vers le privé. Contrairement à nous, les Américains, les Chinois ont une autonomie stratégiques car ils ont une industrie de la défense puissante et des transferts de technologie entre leur industrie civile et de défense. Sans cela, il n'y aurait pas de GAFA, ni de BATX en Asie. Cela suppose pour l’Europe de changer de paradigme, elle doit devenir économique et géopolitique et cela demande une nouvelle étape dans l’intégration européenne. En attendant, elle est prise en étau entre les Américains qui prennent ses talents et les Chinois qui avancent plus vite qu’elle.

Ce débat devrait avoir lieu dans la discussion sur la future Europe car dans le New Deal européen du plan de relance, il y a trois objectifs : la transition écologique, la transition numérique et l’autonomie stratégique.

Cependant l’Europe innove et la loi sur la protection des données a été la première loi de l’Union a avoir une dimension extra-territoriale. Elle sert désormais de référence à de nombreux Etats dans le monde.

Avons-nous choisi la naïveté pour réagir aux agressions extérieures où tout se joue entre rapport de force et espionnage ?

Il faut rééquilibrer le rapport de force au sein de l’OTAN et développer un pilier véritablement européen. Ce dernier ne doit dépendre, ni des États-Unis, ni de la Turquie pour pouvoir prendre des décisions. Si les Européens ne prennent pas l’opportunité de la présidence Biden pour effectuer ce rééquilibrage, cela pourrait devenir plus dur avec son/sa successeur.

Depuis 2015 et les attentats de Charlie Hebdo, il y a une coopération renforcée entre les services de police, de sécurité et de justice à l’échelle du continent. Le fonctionnement de cette coopération est à signaler car il fonctionne très bien.

Mark Rutte a demandé à son gouvernement de renforcer la sécurité digitale suite à cet épisode pourtant ce n’est pas la première fois et les scandales de la NSA au Danemark ou de ceux à venir avec l’installation de la 5G ne font rien augurer de bon. Quand l’Union européenne va-t-elle enfin réagir ?

Les Européens prennent une position assez raide par rapport aux exportations de technologie 5G et notamment à l’égard de Huawei. Il y a différentes options en matière d’infrastructure et de cyber-défense et notamment Orange Business Service. Les dirigeants savent que les services de télécommunication sont des éléments stratégiques, aussi bien pour les institutions que pour les entreprises ou les citoyens. Pour certaines conversations, notamment ministérielles de haut-niveau, il est important de passer une infrastructure sécurisée…

D’autres options étaient possibles et une enquête doit être faite avec une explication sur le choix de Zoom.