"La bête" : noir Marsupilami

(d’après le site BDGest)

Né le 15 juillet 1956 à Ixelles, Frank Pé effectue trois années d'Arts plastiques à l'Institut Saint-Luc de Bruxelles et publie sa première Carte blanche dans SPIROU en 1973, avant de s'attaquer à un récit d'aventures exotiques intitulé Comme un animal en cage, sur scénario de Terence (Thierry Martens), le rédacteur en chef de l'époque. Il livre des illustrations à la rubrique "Nature-Jeunesse" et crée le personnage de "Broussaille" pour animer sa propre vision dans ce domaine.

Double de son créateur, Broussaille devient vite un héros de bande dessinée à part entière pour vivre des récits complets, puis de grandes aventures à la fois poétiques et philosophiques : Les Baleines publiques, Les Sculpteurs de lumière, La Nuit du chat... Avec son complice et ami, le scénariste Bom, Frank y décrit la maturation de ce jeune adolescent sur un mode tantôt écologique, tantôt fantastique, toujours sensible et proche de la vie quotidienne. En parallèle, Frank développe, de 1981 à 1986, le personnage de "L'Elan" en mini-strips. Pour les Editions Delcourt, il a conçu et illustré en 1989, avec Franquin, Hausman et Cabanes, pour ne citer que ceux-là, le livre Entre Chats dédié à ces joyeux félins. Passionné par la nature - il a élevé plus de 50 espèces de reptiles dont 16 crocodiles et possède un jardin botanique - et la peinture, Frank compose, avec le scénariste Bonifay, la trilogie de Zoo pour la prestigieuse collection "Aire Libre

Né en 1962 à Bruxelles, Benoît Drousie, dit Zidrou, suit des études d'instituteur et enseigne durant six ans. Assez vite, la plume le taquine. Il écrit des chansons pour enfants, s'essaie à l'écriture dans le journal Tremplin. En 1991, il fait ses débuts aux Éditions Dupuis en tant que scénariste pour De Brab dans le numéro spécial de Noël de Spirou. À partir de 1993, il devient l'un des scénaristes les plus prolifiques du journal : animations, histoires courtes, gags, et bientôt des séries.

Coup sur coup, il entame Les Crannibales avec Fournier, Le Boss avec Bercovici, Tamara avec Darasse. Aux Éditions du Lombard, L'élève Ducobu s'impose comme un véritable best-seller. Les tribulations de ce cancre sympathique, certainement inspiré par ses années passées à enseigner, séduisent un très large public et révèlent Zidrou comme un gagman de choix. Dix ans après ses débuts, le scénariste a l'envie d'explorer des pistes plus adultes. Il écrit plusieurs scénarios, sombres, qui dans un premier temps ne reçoivent qu'un écho restreint. En 2009 et 2010, Dupuis publie deux recueils de ses nouvelles en bande dessinée qui remettent en lumière cette face méconnue de son inspiration. En 2010 toujours, Zidrou écrit pour Jordi Lafebre Lydie aux éd. Dargaud, une poignante histoire de famille qui est unanimement acclamée. Depuis cette réussite, Zidrou se partage entre des séries familiales humoristiques et des histoires plus tortueuses, parvenant toujours à ajouter beaucoup d'humanité à ses récits, quelque ce soit le genre abordé.