"Christian Louboutin - l’Exhibition(iste)" au Palais de la Porte Dorée, Paris : bienvenue au paradis. Bien plus qu’une expo, le parcours initiatique d’un créateur, poète, passionné, inventif à l’extrême…

"Christian Louboutin - l’Exhibition(iste)"

Visite Virtuelle : https://lexposition.christianlouboutin.com/fr/home/ ou à retenir afin de s’y rendre dès le déconfinement

INFOS & RÉSERVATION

Palais de la Porte Dorée

293 avenue Daumesnil

75012 Paris

Tél. : 01 53 59 58 60

http://www.palais-portedoree.fr

jusqu'au 3 janvier 2021

Tarifs : 12 €

RECOMMANDATION

En priorité

THEME

Le Palais de la Porte Dorée consacre une exposition sur l'œuvre et l’imaginaire de Christian Louboutin, figure incontournable de la mode. L’exposition, "L'exhibitioniste" met en scène la vision du créateur à travers quelques-unes des œuvres les plus singulières issues de sa collection personnelle et de prêts des collections publiques portant sur la présentation de souliers extravagants et « hors normes ».

Christian Louboutin, chausseur connu par l’audace de ses créations livre ici le meilleur de lui-même : une créativité qui s’expose de pièce en pièce où les matières sont comme traitées comme des objets, les couleurs comme les formes. Ce style singulier s’exprime sur une large gamme de supports, du vitrail qu’il dessine (inattendu), aux objets, meubles et matières qui l’ont inspiré. L’enfance du créateur y voisine avec l’âge adulte, sa silhouette devenant un personnage malicieux qui s’introduit dans le parcours du visiteur.

POINTS FORTS

Un labyrinthe enchanté que l’on parcourt avec autant de stupeur que d’émerveillement. De salle en salle, le magicien conjugue l’audace, la puissance et le rêve avec une maestria peu courante. Une rigueur de tous les instants que l’on ne peut que saluer.

POINTS FAIBLES

Pas le moindre, même pour les grincheux.

EN DEUX MOTS

L’expo la plus insolite et la plus époustouflante du moment avec ce qu’il y faut de fougue, de brio et de réflexion pour conquérir le public. Rien n’est fait au hasard dans ce parcours qui est le plus beau qu’un créateur puisse faire. Magistral !

UNE ILLUSTRATION

UN EXTRAIT

Ce commentaire d’Olivier Gabet, Commissaire de l’exposition et Directeur du musée des Arts Décoratifs :

« Flamboyant, audacieux, ouvert sur le monde, généreux et parfois sulfureux, l’univers du créateur se nourrit d’une passion pour les voyages, de références au monde de la pop culture, du spectacle, de la danse, de la littérature et du cinéma. »