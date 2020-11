"Le Jour des cendres" de Jean-Christophe Grangé : crime chez des Anabaptistes. Un polar à rebondissements mais on retrouve toujours un peu les mêmes "ficelles" de Grangé

"Le Jour des cendres" de Jean-Christophe Grangé

Lecteur : Thierry Blanc Diffusion : Audiolib (octobre 2020) - Durée : 8 Heures 11 (1CD MP3 ) - 23 euros 90 (21 euros 90 version brochée ; 14 euros 99 ebook) - Parution : Albin Michel (juin 2020)

RECOMMANDATION

Bon

THEME

Le titre du dernier roman de Jean-Christophe Grangé, LE JOUR DES CENDRES évoque immanquablement le religieux. Ce n’est pas un hasard puisque ce roman policier se déroule dans un milieu très particulier, celui d’une communauté anabaptiste dont le mode de vie nous renvoie des siècles en arrière ; il est entièrement fondé sur l’application rigoureuse des préceptes de l’Ancien Testament. Ils vivent en Alsace dans une vaste propriété, « le domaine », réputée pour la qualité de ses vins précieux. Ce sont des êtres doux, pacifiques, sans histoire, repliés sur leur foi, respectés de tous. L’action débute au moment des vendanges, ici en novembre. Le domaine engage, à cette occasion, des saisonniers. Parmi ceux-ci, Ivana, une jeune femme qui pose beaucoup de questions, notamment sur la mort de Samuel « l’évêque » de la communauté. D’après les rumeurs, il aurait été écrasé par l’écroulement de la voûte d’une chapelle en restauration.

Au même moment, le commissaire Pierre Niémans, bien connu des lecteurs des Rivières pourpres, arrive à Colmar, car le procureur l’a chargé d’enquêter sur ce décès. Le plan du policier est simple. Il s’occupera de l’extérieur et son adjointe qui n’est autre qu’Ivana, de l’intérieur. Dès son arrivée, il note que l’enquête conduite par les gendarmes est étrangement succincte, le rapport d’autopsie n’a aucune consistance. La scène de crime a été proprement nettoyée. On conclut à un accident. Sans perdre de temps, Niémans, malgré les recommandations du procureur, va employer les grands moyens, allant jusqu’à entrer en force dans le domaine. Très vite il aura la preuve qu’il s’agit d’un assassinat. Pour Ivana la situation devient périlleuse, elle manque de se faire tuer par un commando lourdement armé. La source de ses renseignements est retrouvée horriblement mutilée. Quant à Niémans, il fait face à deux autres meurtres dont celui du légiste. Quel est l’assassin, quelles sont ses motivations, LE JOUR DES CENDRES apportera-t-il enfin la clé du mystère qui entoure la communauté ? On retrouve ici, le grand art de Grangé. Une intrigue, fondée sur un microcosme déroutant, qui nous entraîne dans un suspens menant à un final plus que surprenant.

POINTS FORTS

On entre dans un monde étrange, très loin de notre modernité.

Une histoire dense en rebondissements, en questionnements.

Une complexité qui fonde l’intérêt de l’intrigue dans lequel évolue le héros.

POINTS FAIBLES

La multiplication des chapitres peut donner l’impression de casser un peu la linéarité du récit.

EN DEUX MOTS

Une fiction qui, dans la situation que connaît notre pays, illustre le choc entre la modernité de notre société et une pure théocratie.

L'AUTEUR

Jean-Christophe Grangé est un journaliste, reporter international, écrivain, scénariste, notamment de bandes dessinées. Il a réalisé des reportages à travers le monde avec Pierre Perrin qui seront pour lui des sources d’inspirations Depuis près de vingt ans, l’auteur du Vol des Cigognes et des Rivières Pourpres règne en maître sur le thriller français. Traduits dans une trentaine de langues, vendus à des millions d’exemplaires dans le monde, tous les romans de Jean-Christophe Grangé ont été adaptés au cinéma ou à la télévision.

LE LECTEUR

Thierry Blanc, comédien et metteur en scène, s'est formé à l’École de la Comédie de Saint-Étienne. Il a travaillé au théâtre sous les directions notamment de Enzo Cormann, Laurent Fréchuret, Lotfi Achour... Au cinéma, il tourne sous les directions de Marco Bellocchio, Bruno Nuytten, Marine Billet, entre autres. Il prête sa voix à de nombreux documentaires et livres audio.