Bébert-la-photo ou un roi sans divertissement

« Ne bougez pas, j’arrive! » Pas grand, mince, souple et vêtu de noir ( col roulé, velours côtelé) Bébert-la-photo se faufilait en chat dans nos bureaux blancs. Il portait bonheur, comme l’avait voulu notre fée, qui présida l’académie Goncourt avant de choisir Bernard Pivot pour lui succéder : Edmonde Charles-Roux. Sur de pâles canapés s’affalaient les mannequins d’Elite ou de Ford, qui, arrivant de New York ou de Philadelphie, attendaient notre directeur artistique ou la prochaine séance -photo. Ces beautés serraient contre elles des books pimpants. Robert Doisneau frappait aux portes. Pour ce lutin, nous déroulions le tapis rouge. Sa valeur se lisait dans les yeux de chacun. Façonnés par l’Oncle Dan, nous aimions la photo, en particulier la sienne. Doisneau accentuait son côté modeste, il souriait, mutin. Il souriait quelle que fût la saison, ce qui m’avait mise sur la piste ; quelque chose me disait qu’il donnait le change, qu’il n’était pas si gai, au fond. J’aimais bien ses cheveux brillants, dégageant le front, d’un grisé ultra court. J’aimais surtout son regard en coin. Bleu dur, reflets argentiques. Rien ne lui échappait. Il jaugeait. C’était un œil qui happait son champ visuel.L’horizon, il le dévorait en parlant. (« Il est des jours où l’on ressent la simple faculté de voir comme un simple bonheur » Cf.Robert Doisneau). Notre photographe fétiche me montrait les tirages réalisés dans son atelier de Montrouge( la salle –de- bains servait de chambre noire) ; j’étais frappée par cette beauté paradoxale qu’il était capable de faire jaillir soudain chez quelqu’un. Cette lumière « Doisnesque » apparaissait sur le visage de son modèle, comme pour le sacraliser. On découvrait cette même noblesse sur les traits du maraîcher pris sur le vif devant son étal.(« On appelle aura cette sorte de tube de néon qui s’allume autour de certains êtres et vient les isoler un bref instant. Il faut faire vite pour l’enregistrer car elle résiste mal au mouvement » dit Robert Doisneau).Ces prises de vue signées Bébert- la photo –je l’avais entendu se nommer ainsi- (« ma qualité préférée chez un homme ? Qu’il soit capable de se moquer de lui », disait-il aussi) c’était Doisneau, Paris, France : de la mythologie pure et dure, en tranches. Les seigneurs de la maquette nous entouraient, pour découvrir le dernier Doisneau, qu’ils emportaient d’un air mystérieux vers leurs tréteaux de mise- en- pages. L’auteur le plus réfractaire à la médiatisation, le penseur le plus taciturne, l’écrivain refusant tout partout acceptait toujours de nous recevoir si Doisneau faisait la photo .

En fonction de nos sommaires et de la commande, j’admirais un portrait de Julien Gracq (le Goncourt lui avait été attribué pour le « Rivage des Syrtes » (1951) . Il refusa ce Goncourt . Pour un papier inédit dans Femme, ce fut oui, grâce à Doisneau).Ou, autre exemple entre mille, un portrait de Lawrence Durrel (« Je dois absolument rapporter les faits, non dans l'ordre chronologique -car cela c'est de l'histoire-mais dans l'ordre où ils prennent signification pour moi. Cf. Le Quatuor d’Alexandrie/Lawrence Durrel: l’une des plus belles œuvres littéraires qui soit /Le Livre de Poche/1100 pages/ndlr)Là encore, oui pour un texte inédit, merci Doisneau.

Parfois, il s’agissait d’ un 5 pages couleurs avec, en vedette, Sabine Azéma ( reportage moins convainquant, car Doisneau, c’est le noir et blanc ; nous ne laissions rien paraître, car ce cher Robert- que nous aimions pour ses côtés patelin et paternels-, pigeait tout au quart de tour, y compris l’absence d’enthousiasme. Il parlait couramment la langue des rédactions : il entendait sans que nous eussions besoin de parler et répondait sans proférer le moindre son.

Grâce à Edmonde Charles-Roux (1920-2016), résistante et femme de lettres, auteure -entre autres- d’« Oublier Palerme »/ Livre de Poche/Grasset /Goncourt1966), j’avais donc le privilège de travailler avec Doisneau. Nous avions assuré l’heureux lancement puis la consolidation du mensuel Femme ( où Gonzague Saint- Bris ( +) me succéda en quatrième année d’exercice). Robert Doisneau fut donc à même de réaliser longtemps et à mes côtés ces portraits d’écrivains qui se promènent aujourd’hui dans tous les musées du monde. Nous déjeunions avec ses amis de l’agence Rapho, qui négociaient les droits du photographe, point du tout fortuné, et même assez fauché. A l’époque, aussi extraordinaire que cela peut paraître au vu des royalties tombant chaque jour dans l’escarcelle du fonds Doisneau, et du coût du moindre tirage ( sans parler des droits de reproduction),Robert vivait des fins de mois difficiles, m’avait dit Edmonde. Les commandes de Femme lui permettaient de voir venir, m’avait-il confié en toute simplicité. J’y pense parfois aujourd’hui quand je le vois partout, tout le temps. Gauguin, il est vrai, réglait sa logeuse de Pont-Aven avec des toiles qui, depuis sa mort, valent des fortunes.

A la Belle Ferronnière ou au New Store, Robert me parlait secrètement de Pierrette, sa femme, malade. Pour l’aider à prendre son repas, chaque soir, et qu’elle ait au moins cette joie-là -le voir chaque soir devant son lit-, il rentrait à sept heures tapant à Montrouge ( le jardin public jouxtant l’atelier s’appelle aujourd’hui « Square Robert Doisneau). La pudeur de Robert dissimulait une tristesse ontologique. Chez Doisneau, la blague habillait le spleen ; costumes changeants mais tristesse d’artiste facilement reconnaissable. Il voyait tout trop. L’ŒIL était perçant et passait au rayon X la réalité. Sa malice semblait une machine bien huilée car Doisneau- comme la plupart des grands, et de tous ceux qui doutent-, avançait masqué. Timide, en plus. Dans son dernier livre « La chambre claire » ( Point /Seuil) Roland Barthes- qui à l’époque, vient de perdre la personne qu’il chérit le plus au monde, sa mère-, dit qu’il existe deux images photographiques. La première est « sage » et l’autre est « folle ». Dans la photographie « sage », le réalisme semble « relatif, tempéré par des habitudes esthétiques et empiriques ».Dans la photographie « folle », le réalisme est radical, l’artiste brise les repères du regardant. «La photographie est subversive, non lorsqu’elle effraie, révulse ou même stigmatise, mais lorsqu’elle est pensive.» L’image « folle » exprime l’indicible : le côté métaphysique de l’art photographique. C’est ainsi que nous sommes bouleversés par les photographies « humanistes » de Robert Doisneau (1912- 1994), natif de Gentilly, (son Baiser de l'hôtel de ville, -Life 1950- est emblématique), comme est humaniste aussi l’art d’ Henri Cartier-Bresson et celui de Willy Ronis, fondateurs du mouvement. Dans ces images « folles », nous sommes confrontés à l’image de ce qui a existé mais va mourir, comme est condamné tout objet vivant. La photo, c’est une micro-expérience de la mort. Lorsque nous regardons d’anciennes photos, nous ressentons notre finitude, et celle de qui nous aimons.Face à l’image, le spectateur éprouve un sentiment que « Barthes qualifie d’abord d’« amour » et ensuite de « pitié ». La certitude que l’être représenté « a été » et, par conséquent, qu’il n’est déjà plus ou qu’il ne sera plus tout à l’heure ». La photographie est une sorte de condensé métaphysique, le visage fuyant du passé. L’image nous sourit, son charme opère, mais il y a du deuil dans l’air, surtout si la prise de vue est réussie. Le photographe- cet artiste, comme tout créateur véritable, est roi. Un roi solitaire qui plus que d’autres, sans doute, se collète avec le réel de ce temps perdu à jamais. Le photographe est roi car il fonde, invente, façonne à son image sa création, mais il s’agit d’ un roi sans divertissement ; dans le cas de Doisneau cette beauté grave se voit particulièrement, comme si l’instant présent était un masque qui cachait la vérité du « dit » de la photo : demain, la fin. La tienne ? Celle de qui tu aimes ? L’ayant vu travailler, je sais que rien n’aurait pu faire oublier à Doisneau cette gravité. C’était son sujet, son territoire, le moteur de son hors-bord. D’où le côté intemporel, et qui ne sera jamais « daté » de ses portraits.

Dans « Les pensées » contenant son pari en faveur de l’existence de Dieu, Pascal (1623-1662) donne la clef de la mélancolie de ce « roi » qu’est tout artiste et tout homme d’exception :

« Qu’on laisse un roi tout seul sans, compagnies, penser à lui tout à loisir, et l’on verra qu’un roi sans divertissement est un homme plein de misère Le photographe est un roi sans divertissement, surtout s’il est grand. La photo contient le visage fuyant du passé. Le photographe est un artisan/artiste solitaire qui, plus que d’autres « rois », sans doute, se collète avec ce que nous voulons oublier : la fuite inexorable de ce temps perdu à jamais. Le photographe est un roi sans divertissement car rien ne peut lui faire oublier sa condition de mortel. Autrui la lui montre assez chaque fois qu’il l’emprisonne dans l’objectif.Ce « roi sans divertissement », c’est Doisneau, par exemple, qui, aux Champs Elysées, donnait le change par une certaine malice, pour dissimuler sa tristesse, un secret bien gardé. Je l’ai vu travailler. Alors, il devenait vrai, se mesurant humblement à l’immensité de la vérité du temps. « Doisneau a illustré la vie des classes populaires et ouvrières françaises par des oeuvres en noir et blanc connues dans le monde entier. »Le témoin pressé, l’admirateur ne retiendront que l’humour, le mot d’esprit, le côté « Titi parisien » (c’est ce que voient les étrangers), alors que la vérité de Doisneau niche dans l’image qu’il crée, éclate dans son regard sur la vie, soudain .«Regarde-moi, je m’appelle Hier ! », murmure l’image signée Doisneau, « le présent n’est rien, l’avenir t’ignore, je suis Hier». -Je sais, semble répondre Robert « j’y vais ». En attendant, Doisneau arpentait Paris, « ses faubourgs, photographiant ses habitants en capturant chaque instant de leur vie : artisans, bistrots, clochards, gamins des rues, bateleurs, amoureux. » Muni de son Leica, il semblait vouloir « figer le temps, retenir la jeunesse ». En lui et hors de lui. Sans se laisser démonter, l ‘éternel banlieusard fixait l’instant prisonnier de sa seule volonté. « La photographie emprunte à la peinture son cadre et sa perspective, mais se distingue de celle-ci en ce que, dans sa représentation, elle atteste toujours que son objet « a été ».Doisneau est proustien parce que son vrai sujet, ce n’est pas Paris, les Halles, Baltard, les bals du mensuel Vogue sous la houlette d’Edmonde- l’Irrégulière, et ce sujet n’est pas même la ronde de tous les écrivains de France. Grâce à Bébert, ils « avaient leur rond de serviette » à Femme (cf. Bernard Frank). Le sujet de Doisneau, avec les femmes du monde comme auprès des poètes, philosophes et romanciers, c’est le temps, leur temps, perdu et retrouvé par la photographie, l’instant sacré qui tout à l’heure sera mort et enterré. L’image est vraie en partie, elle ment comme tout ce qui a trait aux choses visibles. Apparences. Billevesées. Tout le reste est littérature, c’est –à-dire ce qui est vrai pour l’esprit. Et quand la photo est grande, il y a du texte dans l’image et quand le texte est réussi, il y a de l’image dans le texte. La photo n’était pas le métier de Bébert, mais sa vie.« Avec cette connerie de discours, je n’ai pu écrire un mot du mystère des couples ou des joies construites. C’est d’ailleurs si dur d’écrire que je classe Victor Hugo dans la lignée de martyrs. », conclut Doisneau dans « J’attends toujours le printemps ». Avec cette pirouette :(…)Pour toi, Maurice, qui combats la solitude essentielle par la recherche permanente d'une âme sœur, c'est sans espoir, mais rien ne vaut l'expérience personnelle et comme je te connais, tu continueras à chercher (…)

Salut, Maurice, demain je pars pour l'Espagne, les vacances et dormir.A bientôt mon vieux violon céleste,

Robert (p.78).

Doisneau ? Un faux gai. Une sorte de frère de Sagan, en somme, qu’il photographia elle aussi- elle surtout- pour Femme. « Il faisait trois clichés, pas un plus »,confirme le contributeur qui travaillait aussi à France-Soir : l’essayiste Jean-Claude Lamy. Trois prises.Parfois quatre.

Pas une de plus. C’était Bébert-la-photo.

