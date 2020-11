"St Ex, Un prince dans sa citadelle" : un homme exceptionnel, un conteur hors pair, un dessinateur époustouflant

Antoine de Saint Exupéry est autant un auteur français mondialement connu (Le Petit Prince, Vol de nuit, Terre des hommes…), qu'un pionnier de l'aviation française - singulièrement de l'Aéropostale, aux cotés de Guillaumet, Daurat, Mermoz, et un héros de la seconde guerre mondiale. Pour mémoire, publié pour la première fois aux Etats unis en 1943, Le Petit Prince est, après la Bible, le second ouvrage le plus traduit au monde.

Bernard Chabbert est un journaliste et pilote français. Ce passionné d'aviation, fils d'un pionnier de l'Aéropostale, est connu de tous les habitués des grands meetings aériens - comme le Bourget (le plus grand salon aéronautique, et le plus grand meeting au monde) et la Ferté Alais, qui présente - en vol - d'extraordinaires avions de collection. Auteur, réalisateur, il présente l'émission à succès Pégase (sur l'aviation, bien sur), crée la chaine Aérostar TV, possède et pilote des avions de collection, dont un très fameux Lookeed Electra. S'il a écrit des milliers d'articles, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'aventure aéronautique et spatiale.

Romain Hugault est dessinateur de Bandes Dessinées. Il traduit sa passion aéronautique dans un brevet de pilote, et dans des dessins techniquement très détaillés, très précisément mis en couleurs, qui lui confèrent une identité particulière dans le monde de la BD Francophone. En collaboration avec le scénariste Yann, les aventures qu'il dessine se passent principalement dans les années 1940 à 1950. Le Grand Duc, Angel Wings, Le Pilote à l'Edelweiss (qui se déroule pendant la première guerre mondiale) sont des séries qui associent qualité des scénarii, des décors et reconstitutions historiques, autant que reproductions fidèles des avions d'époque. Dans les pas d'un Hubinon, d'un Bergèse (Buck Danny) ou d'un Uderzo (Tanguy et Laverdure), mais ciblant un lectorat adulte, il n'a encore reçu aucun prix - le genre de la bande dessinée aéronautique et d'inspiration historique n'a apparemment pas les faveurs de la critique !