"Quoi qu’il en coûte" : la politique sanitaire, son coût et ses conséquences, expliquée clairement par un journaliste économique de talent

Evidemment, le lecteur attend de M. Lenglet la réponse à la question fondamentale : qui va rembourser la dette et comment ? Malheureusement, les réponses conjecturales de notre auteur laissent le lecteur sur sa faim, non sans stimuler son angoisse puisqu’en définitive le monde n’aurait le choix qu’entre Charybde et Scylla , entre le krach et l’hyperinflation.

Comme dans tous les livres de circonstance, l’auteur recycle des productions antérieures, relues, corrigées pour les adapter à l’actualité. Cette pratique donne parfois au lecteur le sentiment d’avoir entre les mains un patchwork dont la cohérence n’est pas toujours le point fort. C’est ainsi que le dernier chapitre sur la Chine, certes sujet hautement intéressant et que Lenglet connaît bien, arrive de manière inattendue et nuit à l’efficacité de l’ouvrage.