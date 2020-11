"Un promeneur solitaire dans la foule" : un regard acéré et une accumulation de notes sur notre époque : un livre dont se dégage une grande force

A l’image des écrivains qu’il admire, incompris de leur temps ou vagabonds malchanceux, Antonio Muñoz Molina arpente inlassablement les trottoirs des métropoles, armé de son iPhone et d’un petit carnet ; l’œil et l’ouïe aiguisés, à l'affût d’une ville « de mots et de voix », il porte un regard amical et cruel sur notre époque qu’il explore à pied, non sans la comparer aux temps enfuis qui virent déambuler tant de génies encore ignorés qui prenaient comme lui des « bains de multitude ».