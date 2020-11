"Celestia" : une balade onirique dans une Venise futuriste

On peut être déconcerté par cette étrange aventure et je reconnais qu’il m’a fallu plus d’une lecture pour l’apprivoiser et l’apprécier. La 1ère lecture est la plus difficile, car c’est celle où on tente de comprendre ce qu’il se passe, comment on le fait en lisant n’importe quelle BD. Mais ici, plus le récit avance, moins on comprend et plus on est perdu ! Pour moi, la clé du plaisir à lire cette BD a été dans sa « relecture ». Car, plus je la relisais, plus j’abandonnais mon besoin de comprendre pour simplement me laisser porter par son charme.