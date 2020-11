Le prochain James Bond sera une femme. Et pas n’importe quelle femme : une femme noire !

Il était temps. On en avait assez de Sean Connery, de Roger Moore, de Daniel Craig. Tous des hommes. Tous des Blancs. De cette uniformité naquit un pesant ennui.

C’est pourquoi le prochain James Bond, « Mourir peut attendre », sera révolutionnaire. Lashana Lynch, une actrice noire, incarnera le célèbre 007. Elle est consciente de l’immensité de la tâche. « Je veux représenter une expérience 100% et authentiquement noire », a-t-elle fait savoir.

Le film sera donc inclusif et vigoureusement anti-raciste. L’actrice ne veut pas d’un rôle « figé dans le marbre ». Quand on connaît la couleur du marbre on la comprend. Lashana Lynch assure avoir beaucoup travaillé pour que le film soit « nuancé ».

« Mourir peut attendre » se déroulant à la Jamaïque on peut deviner quelles seront ces nuances. James Bond – celui du passé – sautait sur tout ce qui bouge. Un détestable symbole de la virilité blanche. C’en est fini.

La nouvelle 007 se tapera-t-elle tous les hommes qu’elle trouvera sur son passage ? C’est certain. Il y avait les James Bond girls, toutes désirables. Il y aura les James Bond boys, tous attirants.

Une question angoissante se pose toutefois : Lashana Lynch couchera-t-elle seulement avec des Noirs, très présents à la Jamaïque ? Non car « Mourir peut attendre » sera, comme elle l’a dit, « nuancé ». Elle s’enverra donc aussi des Blancs.

L’annonce de ce film a fait beaucoup réagir. Mais pourquoi en faire tout un plat ? Il n’y a pas de quoi car nous les Français – cocorico ! – avons été les premiers à innover dans ce domaine. En effet c’est Omar Sy qui a joué le rôle du Docteur Knock dans une nouvelle version de ce film. Louis Jouvet, vieux mâle blanc, avait fait son temps.