"Le Menhir d'or" : Du pur Goscinny et Uderzo, en images et en sons

Difficile de résumer la carrière de ces deux monstres sacrés de la BD.

René Goscinny (1926 -1977), à l'ineffaçable sourire, est d'abord dessinateur puis devient le scénariste, le père de formidables héros de bandes dessinées des années 60 à 80 : Astérix et Obélix, Oumpah-Pah, Le petit Nicolas, Iznogood, scénariste de Lucky Lucke, et collaborateur du magazine de Tintin, fondateur de Pilote, scénariste de films… Avec 500 millions d'albums vendus, il est l'un des auteurs francophones les plus lus au monde. Pour d'autres détails, ne manquez pas la chronique du livre de sa vie

Albert Uderzo (1927- 2020) partage avec Goscinny la paternité d'Astérix et d'Obélix, auquel il donnera les traits et l'esprit graphique si particulier de leurs aventures. S'il a travaillé comme dessinateur pour des grands journaux au début de sa carrière, son parcours est très parallèle à celui de son comparse en gauloiseries. Tintin, Pilote, et ses personnages célèbres. Il est aussi l'inventeur des aventures de Tanguy et Laverdure (deux pilotes héros de l'aviation à réaction française), puis scénariste des aventures d'Astérix après la mort de Goscinny, et inventeur du parc Astérix. On le sait moins, il a aussi participé, avec sa plume, aux hommages rendus à l'équipe de Charlie Hebdo - Cabu était un de ses amis - après leur assassinat en 2015. Wikipédia, qui aime les chiffres spectaculaires, nous dit qu'avec 380 millions d'albums vendus, traduits en 111 langues, il est "probablement l'auteur français le plus lu de son vivant".