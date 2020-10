"Inhumain" : De la bande dessinée à grand spectacle, mais...

Si vous avez vu le film Interstellar, vous imaginerez sans peine ce vaisseau qui fonce vers une planète inconnue, et se trouve englouti dans un profond océan. Ses astronautes sont inexplicablement sauvés par des sortes de pieuvres, qui les approchent d'une île qui va se révéler habitée par un peuple humain et docile. L'équipage va essayer de comprendre leur origine et l'étrange destin qui les pousse à accomplir, de la surface de la planète au plus profond de ses entrailles, des taches précises et répétitives, toujours dans une étrange forme de servitude heureuse. Au fur et à mesure d'une descente vers le cœur de la planète, les menaces et les dangers se précisent, au risque de voir chacun abandonner sa liberté pour se fondre dans cet univers hors du temps et de la liberté d'être et d'agir.