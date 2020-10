"On purge bébé" de Georges Feydeau : un vaudeville comme on les aime

"On purge bébé" de De Georges Feydeau

De Georges Feydeau

Mise en scène : Emeline Bayard

Avec Eric Prat, Emeline Bayard, Manuel Le Lièvre, Valentine Alaqui, Thomas Ribière, Delphine Lacheteau, Manuel Peskine (piano)

Théâtre de l’Atelier

Place Charles Dulin

75018 Paris

Tél. : 01 46 06 19 89

http://www.theatre-atelier.com

Les 22 et 29 octobre à 18h30, les 24, 25 et 31 à 15h ; Le 1er novembre à 15h, le 6 à 18h30, le 7 à 15h et 18h30, les 8 et 15 à 15h

RECOMMANDATION

Excellent

THEME

La pièce est une scène de ménage permanente entre Follavoine, fabriquant de porcelaine et sa femme Julie, à peine troublée par l’arrivée de Monsieur Chouilloux, à qui Follavoine espère vendre une cargaison de pots de chambre incassable pour équiper l’armée française. Le brave Chouilloux est accompagné par son épouse et son amant. Alors qu’il va apprendre qu’il est cocu, Julie Follavoine s’évertue à administrer à Toto, dit « bébé », son fils, la purge dont il a besoin pour soulager ses intestins.

POINTS FORTS

En v’là du boulevard, en v’la ! Qu’on apprécie Feydeau ou pas, on ne peut que s’extasier devant la mécanique implacable et l’enchaînement de situations conflictuelles poussées à leur paroxysme comique par une mise en scène, signée Emeline Bayard qui joue également Julie Follavoine. Le parti pris de pousser chaque scène dans une sorte d’outrance totalement décomplexée procure au spectateur un bonheur jouissif partagé avec les acteurs, tous excellents.

Quelle trouvaille : Emeline Bayard a choisi de parsemer la pièce de chansons, écrites à la même période que la pièce pour la continuité textuelle, interprétées avec une verve comique éblouissante.

POINTS FAIBLES

Quelques temps plus faibles, mais gommés par les performances des acteurs.

EN DEUX MOTS

Feydeau aime à se moquer de la bourgeoisie de la Belle Epoque en mettant en scène des personnages hauts en couleur et survoltés et nous entraîne dans un tourbillon drolatique et frénétique. Mais il y est également question de la question féminine, chose rare pour l’époque.

UN EXTRAIT

Julie (à propos de Chouilloux)

- « Il pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à terre-Neuve ; ça serait très intéressant ; ça n’aurait rien à voir avec la santé de Toto ».

Chouilloux

- « Evidemment, évidemment ! »

Julie

« Je ne suis pas là pour écouter des histoires ; j’ai à purger bébé ! »

L'AUTEUR

Georges Feydeau est un « incontournable » du théâtre français. Celui qui fut également peintre, et l’auteur d’une quarantaine de pièces qui lui valurent e titre de « roi du vaudeville », dont il renouvela le genre par une étude plus approfondie des caractères. Il y montre la médiocrité des existences bourgeoises dont il trouve l’origine dans son propre environnement et qu’il tourne en ridicule.