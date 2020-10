"La liberté du commandement" : Commander rend libre ! Un credo dense et éclairant sur les vertus du commandement

La mission de marin a un avantage concurrentiel : l’aisance dans la plupart des parties du globe. L’expérience des jours de tempête, l’habitude des ambassades et le devoir de composer avec ses seules forces impliquent de trouver l’équilibre entre des impératifs contradictoires. Sinon, gare au roulis et au tangage, voire pire, même en temps de paix.

Après une introduction sur les vertus respectives et communes du commandement, du management, de la stratégie et de l’esprit d’équipage, c’est de cette combinaison multiple que l’auteur vante les mérites : autonomie et solidarité, fonctions et responsabilités, hiérarchie et participation,(…), parole et temps, traditions et culture. Presque une intégrale pour tout chef au contact des hommes et femmes d’aujourd’hui. Sans oublier la vocation, la performance, l’évaluation, l’indépendance d’esprit pour déboucher inévitablement sur l’esprit d’entreprise, le second marché de l’auteur.