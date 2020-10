"New-York Cannibals" : Là où coule le sang de New-York

New-York Cannibals est la suite du très remarqué Little Tulip, éd. Le Lombard, 2014, qui nous plongeait au cœur d’une enquête policière très noire entre la Russie du Goulag et les quartiers de New-York. On y retrouve les qualités qui avaient fait le succès du tome précédent : trajectoire du personnage principal, noirceur sans concession de l’intrigue, aller-retours entre le New-York et la Sibérie…

New-York Cannibals est porté par le dessin de François Boucq. Celui-ci possède une capacité particulière à restituer la vibration d’une ville, la tonalité d’une ambiance ou la densité d’une intrigue. Il restitue de façon unique la psychologie des personnages via des rictus en gros plans poussés à la limite de la caricature et de la déformation. Il y a quelque chose de Bacon dans le dessin de Boucq.

Le scenario de New-York Cannibals est baigné par l’univers si caractéristique que Jérôme Charyn construit depuis la parution en 1974 de son premier roman policier Zyeux-bleus. Il y a des intrigues policières dures et violentes ; un amour sans limite de New-York ; des personnages un peu fous, un peu fêlés, un peu bancals et totalement attachants ; des bons non dépourvus de parts d’ombre ; des méchants très méchants et absolument cyniques ; des personnages secondaires magnifiques. Vous ferez ici la connaissance de l’Albatros, improbable acrobate des façades, toits et sous-sols de New-York ; de Mama Paradis, figure maternelle régnant sur la matrice souterraine de la ville tentaculaire ; de Anna La Hyène, monstrueuse rescapée du Goulag venue assouvir ses appétits morbides au sein de la communauté russophone new-yorkaise…