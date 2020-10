Covid-19 : mais pourquoi l’Asie s’en sort-elle nettement mieux que les démocraties occidentales ?

Atlantico.fr : Le continent asiatique semble mieux s’en sortir que l’Occident dans la gestion du coronavirus, à quel point cela est-il vrai ? La situation est-elle uniforme ?

Charles Reviens : Il faut séparer le bilan depuis le début de la pandémie et la situation à date. Dans les deux cas, la situation est beaucoup plus dégradée en Occident si l’on regarde les données de au 15 octobre 2020.

Sur le bilan global, les données cumulées de cas et de décès présentées dans le tableau ci-après font apparaître que l’Europe et l’Amérique du Nord représentent un décès sur deux dans le monde contre un décès sur cinq en Asie, alors que la population asiatique est quatre fois supérieure. Si l’on limite l’analyse aux quatre principales économies d’Asie (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud), il y a cinq fois plus de cas d’infection et dix fois plus de décès par unité de population en Europe ou en Amérique du Nord que dans ces quatre grandes économies asiatiques.

Il y a par ailleurs des écarts locaux importants au sein de ces ensembles. L’Inde a la moins bonne performance en Asie (avec l’Iran, l’Indonésie, l’Iraq ou la Turquie) mais l’impact de la pandémie n’en est pas moins, selon les données disponibles, moins lourd que celui de l’Allemagne et de la Russie, qui présentent pourtant des bilans extrêmement favorables par rapport à la France et tous ses voisins hors Allemagne.

Si l’on regarde ensuite la dynamique actuelle de la pandémie à ce jour, on constate également une moindre dynamique en Asie qu’en Occident, par exemple sur la base des cas constatés de contamination au cours des 14 derniers jours : la plus grande partie de l’Asie est sous les 20 cas identifiés pour 100 000 habitants, contre plus de 120 (six fois plus) pour les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne.

Ce succès des pays d'Asie est-il imputable à une meilleure gestion de l’épidémie de la part des gouvernements locaux, ou à un effet de la chance et du hasard, ou encore à des facteurs culturels ?

Charles Reviens : L’analyse des écarts de performance entre Asie et Occident relève d’une analyse multifactorielle incluant des éléments de circonstances ou des considérations médicales qui ne sont pas traitées ici.

Parmi les éléments d’explication qu’on peut avancer, il y a probablement l’expérience et la sensibilité aux questions de maladies infectieuses supérieures dans de nombreux pays asiatiques de fait des expériences des pandémies SARS ou MERS qui avaient frappe beaucoup plus durement cette zone.

Il y aurait par ailleurs intérêt à analyser l’écart de moyens technologiques médicaux entre certains pays d’Asie et l’Occident qui est régulièrement mis en avant par le professeur Eric Raoult, notamment en ce qui concerne la Chine. Il y a enfin de nombreux éléments relevant de différences anthropologiques ou sociologiques entre pays occidentaux et asiatiques ; mais il ne faut pas oublier les immenses différences qui existent entre des pays asiatiques qui présentent toutefois des performances systématiquement supérieures à celle de l’Occident : niveaux de revenus et de développement technologique, habitus d’hygiène, niveau de la discipline collective, caractère libéral ou autoritaire des régimes politiques, etc.

A l’appui cette grande diversité, plusieurs contributions ont mis en avant le caractère extrêmement varié de l’action des pouvoirs publics dans différents pays d’Asie présentant des résultats particulièrement convaincant : politique de test/traçage/isolement extrêmement précoce en Corée du Sud, surréaction initiale et fermeture des frontières au Vietnam, identification et traitement des clusters et des surcontaminateurs au Japon.

Dans une logique plus transversale, Le Lancet a publié le 24 septembre un benchmark des modalités de sorties des mesures de restrictions ans plusieurs pays asiatique et européens, sur la base du référentiel suivant :

Il ressort de ce travail plusieurs éléments de convergence de l’action publique en Asie. Un point particulièrement notable concerne le couplage entre le dépistage et l’identification des personnes contaminées et leur isolement dans des lieux dédiés (hôpitaux ou autres). Une contribution récente de Guy-André Pelouze indique que l’absence d’isolement des cas positifs constitue le véritable angle mort de l’approche française alors que c’est un outil particulièrement efficace pour maîtriser la contamination.

Le Lancet note par ailleurs une beaucoup plus grande rigueur en Asie dans les contrôles aux frontières, l’interdiction totale de territoire et/ou les mesures de dépistage et de quarantaine pour les voyageurs provenant de l’étranger. 19 pays d’Asie ont ainsi complètement bouclé leurs frontières pour une période de 30 semaines, contre 2 pays en Europe.

Quelles sont les principales différences entre l'Asie et l'Occident face à la crise sanitaire ? Y-a-t-il des éléments dans la gestion de crise asiatique que l’Occident aurait intérêt à adopter ?

Charles Reviens : On a vu l’écart massif concernant les contrôles d’accès au territoire beaucoup plus stricts en Asie. Concernant les règles d’isolement des personnes contaminées, ils semblent qu’elles aient été en Europe beaucoup plus libérales, avec le plus souvent la consigne pour les personnes positives de rester chez eux hors cas graves et non par exemple dans des hôtels ou lieux dédiés.

Les modalités de communication publiques ont également été différentes. On peut citer le choix sud-coréen d’une division du travail de communication claire et constate entre le volet scientifique pris en charge exclusivement par les responsables non politiques de la santé publique et les agences dédiées, et le volet pédagogique porté par les responsables politiques.

Se pose ensuite la question de la crédibilité des pouvoirs publics liée à leur exemplarité. Les polémiques se sont succédées en Grande-Bretagne sur le non-respect des règles de confinement par Dominic Cummings, le principal conseilleur de Boris Johnson tandis que le Premier ministre français Jean Castex a admis ne pas utiliser l’application publique de traçage stop-covid dont l’échec a été finalement reconnu par Emmanuel Macron. A l’inverse le ministre de la santé néozélandais David Clark a dû démissionner en juillet après n’avoir pas respecter les règles nationales covid-19 à deux reprises.

De toute façon, il est sans doute désormais trop tard pour les pays occidentaux et la France de s’inspirer des pays asiatiques pour la présente crise, ceci d’autant plus que la performance asiatique est très fortement liée au caractère extrêmement précoce de certaines mesures : rappelons que la Corée du Sud disposait de tests PCR agréés par le ministère de la santé dès le 4 février 2020. Espérons que les leçons seront prises pour les prochains risques épidémiques…

Au final le niveau de disruption sociale et économique n’a pas grand-chose à voir entre l’Asie, où la vie est aujourd’hui globalement normale, et la plupart des pays occidentaux, où se généralisent de nouveaux confinements ou couvre-feux. Sur le plan économique, le FMI prévoit la stabilité du PIB de la zone Asie-Pacifique (baisse de 0,2%), contre une récession de 5,9% aux Etats-Unis de 7,3% en Europe.