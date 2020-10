Tout ce qu'il faut savoir pour réussir ses achats pendant les Amazon Prime Day

Atlantico : Les Amazon Prime Day débutent ce mardi. Sont-ils le meilleur moment de l'année pour faire des bonnes affaires ?

Morgan Bourven : En effet, l'évènement Prime Day 2020 a lieu ces 13 et 14 octobre, même si des offres ont commencé à apparaître dès ce weekend. Il s'agit que deux jours durant lesquels le géant du e-commerce propose des réductions exclusives à ses abonnés Prime. Ce n'est donc pas ouvert à tous, même s'il y a la possibilité d'en profiter gratuitement en s'inscrivant au mois d'essai Amazon Prime. Si vous le faites, pensez à bien supprimer votre abonnement ensuite, au risque d'être facturé 49 euros (le prix de l'abonnement à l'année) au terme de la période d'essai.

Du fait de la force de frappe importante d'Amazon, tant en termes d'e-commerce pur que de marketing, ces deux jours sont devenus un vrai événement médiatique. Mais gardons les pieds sur terre : il ne s'agit que d'une simple période de promotion, à l'instar des French Days fin septembre ou du Black Friday fin novembre. Autant de concept qui se multiplient hors période de soldes dans le simple but de vous faire dépenser en jouant la carte du : "achetez vite, dans deux jours c'est fini !" Et ça marche. Lors des Prime Day 2019, 175 millions de produits ont été commandés dans le monde selon Amazon. Les ventes réalisées durant ces deux jours auraient surpassé celles du Black Friday et du Cyber Monday combinés. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour faire de bonnes affaires, mais en tout cas, pour Amazon et la fortune de Jeff Bezos, c'est assurément la meilleure opération de l'année !

Quelles sont les astuces pour réaliser de belles économies ?

Le premier est simple : ne prenez pas pour argent comptant ce que vous dit Amazon. Des objets sont affichés à -70 ou -80% ? Méfiance. Rappelons que nous sommes en dehors des périodes de soldes et que les vraies bonnes affaires restent donc très rares car les ventes à perte ne sont pas autorisées et un commerçant ne peut rogner que sur sa marge. Depuis plusieurs années, l'UFC-Que choisir vérifie les prix lors de ces opérations spéciales (French Days, Cyber Monday, Black Friday...) et déniche des fausses promotions à la pelle, avec des prix barrés qui ont été gonflés. La raison est que la législation sur les prix de référence est tellement souple que les enseignes ont la possibilité de jouer quasiment comme bon leur semble sur les prix de référence pour afficher des rabais les plus élevés possibles.

Cela étant dit, et pour répondre à votre question, quelques conseils. Ils sont valables lors des Prime Day mais aussi de manière générale pendant les autres promotions :

n'achetez que ce dont vous avez besoin. Cela peut sembler logique, à tête reposée, mais regardez autour de vous : n'y-a-t-il rien que vous ayez acheté sur un coup de tête et que vous n'utilisez pas ? Le meilleur moyen de ne pas être grisé par les promotions est de faire une liste de produits pour lesquels vous pourriez craquer. Si vous comptiez changer une lampe, offrir un appareil photo ou une tablette à un proche pour Noël, remplacer votre robot pâtissier... Notez-le sur une liste et voyez si des promotions correspondent à vos besoins. Et si Amazon vous propose un arbre à chat connecté, même s'il est à -90%, sachez dire non !

Si vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, notez la référence du produit et allez observer les prix chez les autres sites en ligne. Si vous constatez que le prix pratiqué n’est pas significativement plus intéressant, pas de précipitation, le commerçant a certainement eu recours à un prix de référence surévalué de façon à afficher une remise attractive. L'important, dans ce cas, est de focaliser votre attention sur le prix que vous allez payer et non sur le prix de référence aisément manipulable.

Cherchez des infos sur le produit vendu. Vérifiez notamment s'il est disponible ailleurs. Si vous ne trouvez ce produit chez aucun concurrent, méfiance, car il peut s’agir d’un modèle ancien ou d’une référence lancée exclusivement à l’occasion de l’opération commerciale. Soit dit en passant, l'an dernier, les trois produits les plus vendus en France lors de Prime Day étaient l'enceinte connectée Echo Dot, fabriquée par Amazon, la clé HDMI Fire Stick, fabriquée par Amazon, et la liseuse numérique Kindle, fabriquée – vous l'avez deviné – par Amazon. Les Prime Day, c'est d'abord une opération commerciale rondement menée, avec un Amazon gagnant sur tous les tableaux !

Pour vous aider, vous pouvez vous tourner vers les sites répertoriant les bons plans, qu'ils soient généralistes comme Dealabs.com ou spécialisés comme Clubic (high-tech), Phonandroid (objets connectés), Presse Citron (high tech, jeux vidéo, etc.), Jeuxvidéo.com (jeux vidéo), etc. Leurs recherches, leur expertise et les commentaires des internautes permettent de repérer les vrais bon plans par rapport à tout ce qui est affiché.