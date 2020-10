"Ce qui plaisait à Blanche" : S’avilir pour renaître, selon J.P. Enthoven

L’histoire commence au plein cœur de l’été à Capri un 15 août. Le narrateur a cinquante ans et vient de perdre son père. Ce deuil fait de lui l’héritier d’une fortune lui permettant de n’avoir plus d’autre souci que son bien-être. Trois cents pages plus tard, vous saurez tout sur la femme qui aura le plus compté pour lui : Blanche, une madame de Merteuil des temps modernes. Sans lutter comme le fit le Valmont de Choderlos de Laclos, il se soumet à elle. Un jeu où le sexe et l’imaginaire de Blanche mène un bal où s’épousent la vie et la mort, le plaisir et l’ignoble. Quand tout est permis, le bonheur perd vite ses couleurs. N’étant plus un Eden inatteignable mais un accident de parcours, les montagnes russes s’y succèdent, laissant lecteurs et héros aux prises avec leurs fantasmes… « L’espèce se flairait, s’évaluait, se frôlait, s’excitait…j’aimais ces moments de vitalité heureuse. Ils dilataient chaque sensation. M’entraînaient vers des zones infiniment légères. De quoi serait faite l’heure à venir ? Et la nuit ? »