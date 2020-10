"La dernière rose de l’été" : Bulles Hitchcockiennes

On plonge très vite dans cette BD, pour n’en ressortir qu’à la fin des 188 pages suivantes. Lucas Harari rythme sa BD comme un film d’Alfred Hitchcock, le célèbre maître du suspens. On pense en particulier à Fenêtre sur Cour où James Stewart espionnait son voisin d’en face ; mais aussi à d’autres grands cinéastes de polar, comme Brian de Palma, et son Body Double, qui avait doublé le voyeurisme du héros d’un grand exercice de manipulation.

Lucas Harari est un dessinateur virtuose, et sa BD un petit chef d’œuvre graphique. Les décors sont somptueux, l’intrigue est bien menée, sans temps morts, avec juste ce qu’il faut de fausses pistes. Les personnages secondaires sont savoureux (comme le flic de service, ou les autochtones très « amicaux ») et le travail de cadrage des images évoque en permanence un polar de cinéma. Lucas Harari alterne des passages très denses avec des petites cases qui se succèdent sur un rythme rapide et des pleines pages somptueuses et très épurées. Les dialogues sont minimalistes, comme pour ne pas ralentir ce rythme graphique.

Il faut aussi prendre le temps de déguster toutes les petites pépites que Lucas Harari dissémine dans sa BD. Quelques exemples : le ferry qui va amener Léo sur l’île s’appelle l’Hybris (l’Hybris, en grec, annonce un déchaînement de violence). Tout au long du récit, Léo lit Martin Eden de Jack London, et Harari flirte avec la mise en abyme de son récit dans celui du célèbre écrivain, jusqu’au clin d’œil final. Un dernier exemple, le titre de cette BD est inspiré de celui d’une chanson de Nana Mouskouri, qui commence par ces mots : « Si demain tu cueilles une rose dont le cœur est déjà fané » ; ce qui n’est pas sans lien non plus avec le récit. Bref, un bel exercice d’écriture virtuose.