"Boule de Suif" de Guy de Maupassant, mise en scène de Sylvie Blotnikas : une version originale qui touche en plein coeur

"Boule de Suif" de Guy de Maupassant, mise en scène de Sylvie Blotnikas

Avec ANDRE SALZET

INFOS & RÉSERVATION

LE LUCERNAIRE

53, rue Notre Dame desChamps

75006 Paris

Tél. : 01 45 44 57 34

http://www.lucernaire.fr

Jusqu’au 18 Octobre

RECOMMANDATION

THEME

Hiver 1870, dans une diligence fuyant Rouen et l’avance des prussiens, une dizaine de voyageurs représentant les différentes classes sociales : aristocrates, bourgeois, religieux, politique, et une prostituée, Boule de Suif, se trouvent confrontés aux aléas de ce voyage. La voiture avance trop lentement dans la neige, le temps passe, les voyageurs ont faim. Seule Boule de Suif a des provisions qu’elle partage généreusement avec les autres voyageurs. Le soir à l’étape, un officier prussien retient les voyageurs jusqu’à ce que Boule de Suif lui cède… Le fera-t-elle ? Situation révélatrice des bassesses humaines : hypocrisie, manipulation, mépris et ingratitude d’une classe sociale privilégiée face à la dignité et la générosité des plus humbles…..

POINTS FORTS

Seul en scène, André Salzet campe chaque personnage avec humour, ironie ou compassion. Remarquable conteur, il tient sous son charme le public qui passe de l’émotion à la colère, de l’empathie au dégout, du rire aux larmes.

. Une mise en scène sobre, ajustée au rythme du récit, soulignant avec justesse la succession des saynètes. Un jeu de lumière alternant obscurité et clarté ponctue les enchainements, souligné par une phrase musicale.

. Une langue imagée, précise, réaliste, cruelle, aux dialogues réjouissants, illustre ce fait divers dans un temps court, cinq jours, et des lieux fermés : la diligence et l’auberge.

. Raconter, décrire, faire voir et penser, contrat rempli haut la main par ce talentueux comédien qui sait trouver le ton précis et savoureux du conteur tout en illustrant si bien toute la vérité, l’humour et le pittoresque de cette galerie de personnages.

POINTS FAIBLES

EN DEUX MOTS

Une version de Boule de Suif originale qui touche en plein coeur. Une interprétation remarquable faite d’émotion et de vérité. On est entrainé, bouleversé par l’ingratitude et la petitesse d’une classe qui se dit supérieure face à la belle personne qu’est notre Boule de Suif, femme simple, naïve mais pleine de bon sens et de dignité.

UN EXTRAIT

« …Boule de Suif. Petite, ronde de partout, grasse à lard, avec des doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses ; avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir ; »

L'AUTEUR

Guy de Maupassant, (1850-1893) ce normand mondain se situe dans le courant littéraire du naturalisme et du réalisme illustrés par Zola et surtout Flaubert, dont il est le jeune disciple. Il privilégie la forme du conte, courte et ramassée qui sert parfaitement un petit fait quotidien, un instant d’une existence. Flaubert écrivit à son jeune protégé au sujet de Boule de Suif : « Ce petit conte restera, soyez en sûr».