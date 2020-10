Ce qu'on sait sur le Covid long

Atlantico.fr : Les témoignages sur les symptômes persistants du Covid19, qu'on appelle aussi Covid long, montrent une grande hétérogénéité. Quels sont les symptômes les plus fréquents ? Y a-t-il des récurrences ?

Dr. Nicolas Barizien : Globalement ce que l'on constate c’est que nous avons des patients qui ont des symptômes persistants qui ressemblent à la forme de Covid aiguë qu’ils ont fait au mois de mars, avril, juin. Les gens qui ont fait des sortes de petites lésions neurologiques : perte de goût, d’odorat, maux de tête, vertiges… Ils vont plutôt avoir ces symptômes-là qui persistent. Ceux qui avaient plutôt eu la gêne thoracique, l’essoufflement, la fatigue au moindre effort, les douleurs musculaires, ça c’est un deuxième groupe de patients qui est plutôt comme cela. Et puis on va avoir ceux qui sont plus gênés par de la fatigue au long court. Donc c’est plutôt ces trois grands types de patients qu’on a.

Une étude faite à l’hôpital de Rome et, publiée dans le Journal of the American Medical Association parle de 87 % des patients ayant au moins un symptôme, après deux mois, ce sont des chiffres qui vous semblent exacts ? Cohérents ?

C’est très probable parce qu’on a l’impression que c’est une convalescence anormalement longue d’une infection virale. On en connaît. Ceux qui ont eu la vraie grippe une fois dans leur vie ils sont vraiment sur le flanc pendant un mois, et puis ils mettent encore un mois à récupérer leur état de forme. Là, c’est beaucoup plus long. Et dans les symptômes persistants il va y en avoir qui vont être modérément gênants et donc ces patients là ils ne viennent pas consulter. J’ai des collègues qui ont fait un Covid avec perte de goût, d’odorat et fatigue, une gêne pulmonaire, ils ont tout récupéré sauf l’odorat et finalement dans leur quotidien, ça ne les gêne pas beaucoup et ce sont des gens qui ne consultent pas. Quelqu’un qui va être essoufflé uniquement quand il va monter plus de trois étages, si dans son quotidien il n’est jamais sollicité dans ce niveau d’intensité, il ne va pas consulter. Donc effectivement si on va chercher les patients, qu'on leur pose des questions, il y en a beaucoup qui gardent des petits symptômes qui mettent longtemps à disparaître. Et on estime que les gens qui ont des symptômes invalidants, c’est-à-dire qui nécessitent qu’ils consultent un médecin parce que c’est trop gênant pour une vie normale, ou retourner au travail, c’est de l’ordre de 15 à 30 %. Je ne sais pas si on a les chiffres du nombre de patients suivis par Covidom, cela a été un fil conducteur qui a permis aux patients de ne pas avoir à être hospitalisés, de préserver les capacités de l’hôpital, mais on n’a pas de chiffres. Il faudrait faire la même interrogation à tous les médecins généralistes qui ont suivi des patients atteints de Covid aigu.

Que sait-on actuellement de ce Covid long ? Est-on en mesure de déterminer ce qui fait apparaître les symptômes persistants ? Y-a-t-il des profils plus susceptibles d'en souffrir, les formes sévères par exemple ?

C’est ça le problème avec cette maladie émergente, il y a encore plein d’inconnues à la fois sur son développement aigu et sur les syndromes persistants. On est assez perplexe, dans la mesure où quand on leur fait tous les examens pour vérifier que les organes qui ont été touchés au moment de l’infection aiguë ont récupéré, tous les examens sont normaux. J’avais encore hier un patient qui avait une atteinte pulmonaire à 15% il a fait une myocardie et puis on a tout contrôlé quatre mois plus tard et tout s’est normalisé. Son tissu pulmonaire et cardiaque est guéri, mais il continue à avoir des symptômes qui sont invalidants. On ne sait pas pourquoi ces symptômes persistent. Il y a trois grandes pistes qui sont du domaine de la recherche. Soit une réaction auto-immune, c’est-à-dire qu’au moment où l’inflexion virale s’est installée il y a eu un orage de défense immunitaire contre le virus qui fait qu’il y a une partie de la défense qui s’est faite contre l’organisme lui-même. Cela peut être une réaction inflammatoire, au moment de la défense, avec des mécanismes de destruction cellulaire pour se protéger du virus qui ont mis en place des mécanismes inflammatoires assez importants. Et la dernière piste, c’est la microvascularisation : des tissus qui guérissent vite et des nerfs qui guérissent moins vite. Ce sont les trois grandes pistes, mais ça n’avance pas vite et cela risque de ne pas avancer très rapidement parce que pour en savoir plus il faudrait presque aller prélever des morceaux de tissus chez les gens qui souffrent de ce Covid long, ce qui n’est pas d’actualité.

Ce qu’on constate, c’est l’observateur qui vous parle ici et pas le scientifique, c’est qu’on ne sait pas qui a priori va développer une forme de Covid long mais quand on regarde ceux qui l’ont, contrairement à la forme de Covid aiguë qui a été très grave chez les patients de plus de 65 ans avec des comorbidités (surpoids, hypertension, diabète), là c’est plutôt des gens jeunes : des femmes de 40 à 60 ans, sans facteurs de risque, des femmes actives et chez les hommes c’est un petit peu plus jeune, c’est plutôt des 30-50 ans sans facteurs de risque, actifs.

La recherche avance sur des facteurs génétiques nous prédisposant, mais on est sur quelque chose qui ne relève absolument pas de la médecine quotidienne. Si vous allez voir votre médecin pour lui demander si vous avez un risque de faire un Covid long, on est absolument incapable de vous répondre ou de faire un quelconque test pour le savoir.

Comment faut-il prendre en charge les patients atteints de formes persistantes du coronavirus ?

Quand je vois des patients, la première chose qu’on a besoin de savoir en tant que médecin c’est est-ce qu’il n’y a pas une séquelle de l’infection par Covid, une lésion d’un tissu qui pourrait être très longue voir définitive. Pour le poumon c’est éliminer la fibrose pulmonaire, c’est ce qu’on fait en faisant un scanner thoracique de contrôle. Pour une lésion du muscle cardiaque, c’est ce qu’on fait avec une échographie ou une IRM du cœur et on fait une prise de sang pour vérifier qu’il n’y a pas de séquelles, parce que certains vont avoir le virus qui s’est installé dans le foie et vont faire des hépatites virales qui guérissent la plupart du temps très bien en quelques mois. C’est la première des choses : vérifier qu’il n’y a pas une maladie qui s’installe en séquelle du Covid. C’est heureusement la grande majorité des cas. Une fois ce risque éliminé, j’essaie de mettre les gens dans trois grandes cases, ceux qui sont déconditionnés, comme le patient que j’ai vu hier qui a perdu 10% de son poids dans les 15 jours où il avait de la fièvre. On sait qu’il a perdu au moins 7 kilos de muscles sur 10 kilos. On comprend bien que ces gens s’ils ne récupèrent pas leur masse musculaire, ils n’avancent pas. C’est comme s’ils avaient un plus petit moteur. Ce que je leur dis c’est qu’ils sont comme des cosmonautes qui redescendent sur Terre. Vous étiez à l’aise dans l’espace car il n’y avait pas l’apesanteur mais sur Terre, elle est trop lourde pour vous, vous êtes fatigué tout le temps. Ce sont des gens qu’on sait soigner facilement en leur faisant faire de la rééducation, du reconditionnement à l’effort. Il y a une deuxième catégorie de patient qui a vécu de manière très difficile au niveau anxieux à la fois le fait d’avoir une maladie dont on entendait tous les jours qu'elle tuait des gens, souvent dans l’isolement, avec parfois des remises en question professionnelles parce que malheureusement il y a des gens qui sont en grandes difficultés à cause de cela et qui n’arrivent pas à gérer ce stress permanent. Il y a des gens qui ont un vrai syndrome anxieux dont il faut les sortir. Ça se soigne, il faut qu’ils aillent voir une psychologue clinicienne pour guérir de ce syndrome anxieux, sinon dans deux à trois mois ils vont faire un burn-out. Et puis il y a la troisième catégorie qui pour moi sont les vrais Covid longs : des gens qui ont une dérégulation de leur respiration ou de leur fréquence cardiaque. Ils ont soit un syndrome d’hyperventilation, une respiration superficielle qui ne permet pas d’être efficace.

Ces patients se retrouvent à deux doigts de tomber dans les pommes à cause de l’hyperventilation. Cela se rééduque, on envoie les patients chez les kinésithérapeutes qui savent le faire et vraiment on les améliore en quelques semaines ou mois. Et puis il y a des gens qui ont une fréquence cardiaque qui est déreglée. Ils n’ont pas une maladie du cœur, mais la régulation est inadaptée : ils sont au repos, ou normalement entre 60 et 80 pulsations par minute, et puis ils vont passer à 110 pendant 5 ou 10 minutes puis redescendre à 80. Mais c’est comme s’ils avaient couru pendant 10 minutes alors qu’ils sont au repos. Inversement quand on monte des escaliers il faut que la fréquence cardiaque augmente pour envoyer le sang partout dans l’organisme. Pour eux, cela ne va pas monter donc ils ont l’impression d’être asphyxié. Et ça se rééduque avec un reconditionnement cardiaque particulier. Mieux comprendre ce dont ils souffrent permet de leur dire : « dans vos symptômes il y a des choses qu’on ne connait pas, mais ce qui vous gêne le plus, on peut vous aider à récupérer plus vite ».

Globalement, les patients qu’on suit depuis le mois de juin, ils vont tous mieux. L’accélération est plus ou moins rapide. Certains qui ont bien pu observer et respecter la rééducation pendant l’été m’ont dit avoir récupéré à 80-90%, donc on sait que ces gens-là, dans deux mois ils auront tourné la page. Les autres ils récupèrent, mais ça peut être plus long. Et globalement je ne suis pas inquiet. Ce qui permet aux patients d'aller mieux c’est aussi de savoir ce qu’ils ont et qu’on leur donne la solution qui correspond le mieux à leurs problèmes. On prend bien en charge les forme de Covid long, mais on n’a pas assez de capacité, si on imagine qu’il y a 30 % des patients qui ont fait un Covid à la maison en mars, avril, mai, juin, on va en avoir beaucoup à voir en consultation. On a repris notre activité normale, et les patients Covid viennent se surajouter. Tous les grands hôpitaux font du suivi de Covid, les médecins généralistes en voient beaucoup. Nous, comme tous les hôpitaux qui ont des consultations Covid long, sont débordés. Donc c’est important de rappeler que ce n’est pas quelque chose qui est inventé, mais ce n’est pas quelque chose qui semble grave, c’est une convalescence qui est particulièrement longue et où on peut faire des choses pour accélérer la récupération. Ce n’est pas parce que les capacités d’accueil de patients ne sont pas suffisantes qu’on les oublie.

Le Docteur Nicolas Barizien est chef de service à l'hôpital Foch de Suresnes et créateur de la cellule Rehab Covid qui accompagne les patients atteints de symptômes persistants du coronavirus. Il propose sur le site de l’hôpital une aide au diagnostic du Covid pour les médecins généralistes. Il est également président de la société d’Ile-de-France de médecine du sport santé (SIFMed sport santé).