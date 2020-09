"Nuit sombre et sacrée" de Michael Connelly : une enquête minutieuse au suspens garanti

"Nuit sombre et sacrée" de Michael Connelly

AUDIOLIB (2020) Texte lu par Jacques Chaussepied Traduction de l’anglais (américain): Robert Pépin, Durée: 12 H (1CD MP3), Prix: 21,95 euros (21,90 euros en version brochée et 15,99 euros en ebook). Parution: pour la version française aux Éditions Calmann-Lévy (2020; 432 pages)

RECOMMANDATION

Bon

THEME

Dans ce roman de Michael Connelly, l’inspecteur Harry Bosch héros récurrent de l’univers de l’auteur, partage la vedette avec Renée Ballard inspectrice du LAPD division Hollywood. Tous deux peu appréciés par leur hiérarchie ont été relégués dans des services peu glorieux. Ballard fait la nuit, Bosch en plus d’affaires courantes s’occupe des «cold cases». Avec eux on pénètre dans ce qui fait le quotidien des policiers de Los Angeles, ville mythique de la littérature noire, où règne le mal dans ses manifestations les plus extrêmes.

On découvre le corps d’une femme morte depuis des jours, dévorée par son chat et dont la maison sera cambriolée par un voisin. On rencontre un étrange missionnaire de la nuit. Des enfants qui, montés sur le toit d’une boîte de strip-tease afin de se rincer l’œil, mobilisent une escouade de policiers appuyés par un hélicoptère. Il y a aussi une histoire de viol dont est accusée une star du porno, la drogue dont on ne peut décrocher, les gangs mexicains qui enlèvent un inspecteur.…

Il n’y a jamais de hasard dans les affaires policières, aussi Bosch et Ballard vont se rencontrer. Elle va convaincre Bosch de l’associer dans un dossier vieux de neuf ans. Celui d’une mineure de quinze ans prostituée occasionnelle sauvagement assassinée et dont le corps a été baigné dans l’eau de javel afin de faire disparaître tout indice.

Une enquête longue difficile et fastidieuse, dans laquelle les pistes nombreuses s’avèrent sans issue.

Ce qui fait l’originalité et l’intérêt de cet ouvrage c’est sans conteste la dualité sur laquelle est construit ce roman. Deux protagonistes, une enquête sans fin et simultanément le quotidien des affaires courantes. Jamais cet enchevêtrement complexe ne nuit à la crédibilité et à la force de ce polar.

POINTS FORTS

Un vécu passionnant de la pratique contemporaine de la police américaine. Les démarches, les outils utilisés, la coopération des services…

Une enquête minutieuse au suspens garanti.

POINTS FAIBLES

Un épilogue convenu qui n’apporte rien. Un titre peu pertinent.

EN DEUX MOTS

Un roman noir dans lequel la pédagogie s’allie à une intrigue parfaitement menée.

L'AUTEUR

Michael Connelly, ancien journaliste, est l’un des principaux écrivains américains de romans policiers depuis 1992 avec Les Egouts de Los Angeles son premier polar qui a été primé meilleur polar de l’année où l’on découvre son personnage récurrent Harry Bosch inspecteur du Los Angeles Police Department. Avec un roman par an, des succès de librairie, il reçoit de nombreux prix. Il est traduit en 39 langues.

Plusieurs ouvrages sont adaptés au Cinéma (Créance de Sang avec Clint Eastwood, La Défense Lincoln) et en séries TV (Harry Bosch diffusée en 2016 sur Fr3).

Le lecteur

Jacques Chaussepied, comédien, metteur en scène, auteur pour le théâtre et la radio (France Inter), prête sa voix grave depuis de nombreuses années à l’univers audiovisuel (documentaires, doublage) ainsi qu’aux lectures en public.