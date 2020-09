"Les 100 plus belles planches de la bande dessinée" : La BD est un art qui vaut le détour !

Cet ouvrage est à recommander autant aux curieux de bandes dessinées qu'aux amateurs plus éclairés. Beau livre aux belles reproductions, ses texte en regards croisées entre auteurs, dessinateurs et leurs sources d'inspirations sont aussi enrichissants que les "planches" sont habilement choisies et commentées. Les références aux peintres, sculpteurs, photographes, courants artistiques de tous pays vous aident à porter un autre regard sur ces œuvres et découvrir que bien souvent, une très grande culture artistique est à la source des dessins et de la mise en scène de nos héros de papier. De ce fait, Vincent Bernière livre un excellent et utile travail d'exégèse ! Cet ouvrage aurait peut être mérité un titre plus adapté, qui sans perdre de sa subjectivité assumée aurait pu être nommé plus justement "les 100 plus belles œuvres de la BD" !