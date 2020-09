"Une bête aux aguets" : un roman dément et addictif

« Elle m’a dit qu’il était médecin. Ils ont parlé très longtemps dans la pièce à côté, elle a eu beaucoup de mal à le convaincre. J’entendais sa voix à elle qui insistait, revenait à la charge, et je l’entendais, lui, repousser ses arguments. J’ai senti qu’on me redressait sur mes oreillers. À travers mes paupières gonflées, j’ai vu un homme s’approcher. Il était assis sur mon lit, il m’a obligée à ouvrir un peu la bouche, j’ai senti le contact d’une pipette et un liquide extrêmement sucré et extrêmement amer s’est répandu sous ma langue. Le goût était si atroce que j’ai voulu le cracher, mais au même instant, une fraîcheur comme scintillante s’est répandue dans ma tête et dans ma poitrine. J’ai eu l’impression que ma tête s’ouvrait, et respirait. Mes poumons aussi se sont ouverts, je les ai sentis se déplier comme deux ailes soyeuses et amples. Et pendant ce temps, le scintillement continuait à courir dans mes artères et mes vaisseaux, il gagnait joyeusement mon ventre, y tourbillonnait, il envahissait mes bras et mes jambes jusqu’au bout de mes doigts, de mes orteils. Scintillement est le seul mot que j’aie jamais trouvé pour décrire cette sensation ». (p12).