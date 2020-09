"La bombe" : une histoire explosive

A priori, on serait tenté de ranger cet ouvrage dans le genre Docu-BD, puisque les auteurs racontent une histoire véridique et très documentée. Mais leur tour de force est d’en faire une vraie BD, qui vous embarque dès les premières pages, et ne vous lâche plus jusqu’à la dernière, presque 500 pages plus loin tout de même. En entremêlant le destin de nombreux personnages, et en entrecoupant les différents récits, ils créent une dynamique formidable et rendent chaque histoire passionnante à suivre.

Le graphisme colle parfaitement avec ce récit. En choisissant un noir et blanc très « années 50 », Denis Rodier nous plonge tout de suite dans l’ambiance des comics américains de cette époque qui racontaient les exploits des militaires à la bannière étoilée. On retrouve aussi un peu l’esprit, plus européen, des Histoires de l’Oncle Paul. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Les histoires de l’Oncle Paul racontaient, en mode BD réaliste, des tranches d’histoires de diverses époques (des dizaines de sont parues aux éditions Dupuis entre les années 50 et 70).

A la différence des comics américains des années 50 graphiquement un peu bâclés pour répondre à des besoins de production abondante, le graphisme de Rodier est extrêmement soigné et d’une grande qualité. Les personnages sont parfaitement maîtrisés, les décors magnifiques. Le rythme, malgré la longueur du récit, est très soutenu par un trait vif et dynamique. Et, enfin, le noir et blanc est somptueux, délivrant des jeux d’ombre et de lumière d’une incroyable intensité.