"Le théorème du parapluie" : Le spectacle est permanent, émerveillons-nous !

- Mickaël Launay réussit, avec une grande humilité, la prouesse d’écrire une histoire des sciences et des mathématiques en même temps qu’un livre d’épistémologie (philosophie de la connaissance) qui n’est rien d’autre à la fin qu’un magnifique traité de philosophie générale qui fait naître chez le lecteur le désir de connaître, d’en savoir plus et de se cultiver. Un livre aussi bien conseillé aux adolescents réfractaires à l’école qu’aux plus studieux !

- L’étonnement était chez les Anciens le point de départ de la philosophie, cet étonnement était d’ailleurs, selon eux, toujours précédé par un immense émerveillement produit par l’observation du monde. Mickaël Launay éveille en nous cette admiration pour l’univers qui nous entoure, il nous apprend à nous étonner et à réfléchir sur des choses qui nous paraissent, souvent par facilité, comme évidentes. On revient à la source de ce qui produit la philosophie et les sciences dans un livre agréable et fluide, un plaisir !- Je n’en vois pas.