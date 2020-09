"Buveurs de Vent" de Franck Bouysse : spécial rentrée littéraire, un roman à l'écriture somptueuse. Une fratrie indéfectible, de la soumission à la révolte

"Buveurs de Vent" de Franck Bouysse

Albin Michel, 400 pages, 20,90 €

RECOMMANDATION

Excellent



THEME

Une vallée, le Gour Noir. Quatre enfants y sont nés et ont affronté la violence du père et la religiosité excessive de la mère grâce à une grande solidarité. Matthieu trouve son bonheur dans la nature superbe qui les entoure, Marc se réfugie dans la littérature, Mabel, beauté sensuelle, rêve d’indépendance et le petit dernier, Luc resté un enfant, revit inlassablement « l'Île au Trésor ». La Vallée est sous la coupe d’un tyran mégalomane qui entend tout savoir et tout diriger. Les hommes de génération en génération travaillent à la Centrale ou à la Carrière sans se poser de questions. Un changement est-il possible ?

POINTS FORTS

L’opposition entre ces enfants solidaires confrontés au manque de communication des adultes enferrés, l’un dans la violence, l’autre dans une religiosité excessive est parfaitement décrite.

Les moments de bonheur des enfants sont ceux qu’ils trouvent dans leurs rêves, hors de la présence des parents.

L’écriture somptueuse de l’auteur qui s’accorde bien avec les beautés de la nature et les sentiments des personnages.

POINTS FAIBLES

En est-ce un ? Je n’ai pas ressenti le même choc émotionnel que dans Né d’aucune femme.

EN DEUX MOTS

Pourquoi la soumission du peuple est-elle très souvent intrinsèque à la nature humaine et quel évènement est capable de provoquer un sursaut qui mènera à la révolte. On aura besoin d’un deus ex machina (événement providentiel) pour libérer de la peur.

UN EXTRAIT

« Les illusions n’avaient pas plus cours en ville que partout ailleurs dans la vallée. Chaque génération sacrifiait la suivante sur l’autel de la déesse fileuse, car proposer une vie meilleure aurait été considéré comme un acte de haute trahison envers la bête. Continuer, transmettre la soumission et la peur, démembrer les rêves entrevus dans l’enfance, représentait le seul projet des adultes. Surtout ne jamais croire aux rêves, ne pas même les respecter, avec le sentiment chevillé que, sinon, ce serait leur plus grande défaite ». page 23

L'AUTEUR

Franck Bouysse est né en 1965 à Brive La Gaillarde. Après des études d’horticulture, il enseigne la biologie. Depuis son adolescence il se voit écrivain. Ses premières publications datent de 2007. Il a surtout écrit des polars et des romans et sur le Limousin. Il obtient le prix des Libraires » et le prix Babelio en 2019 pour Né d’aucune femme.