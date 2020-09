"Nickel Boys" de Colson Whitehead : spécial rentrée littéraire, un roman magistral auréolé du prix Pulitzer 2019, ségrégation, erreur judiciaire, maison de correction, amitié salvatrice

"Nickel Boys" de Colson Whitehead

Traduit par Charles Recoursé, Albin Michel, 260 p.

RECOMMANDATION

Excellent



THEME

Abandonné par ses parents à six ans, Elwood Curtis vit en Floride avec sa grand-mère soucieuse de lui transmettre une éducation stricte. Alors que, dans ces années 1960, sévit encore la ségrégation, Il écoute sans cesse le seul disque qu’il possède, l’enregistrement des discours de Martin Luther King sur les injustices infligées aux Noirs. Les leçons de sagesse de celui qui deviendra son maître à penser lui apprendront à garder la tête haute en toute circonstance et l’inciteront à défendre pacifiquement la liberté, l’égalité et la justice pour tous. Son professeur d’histoire remarque cet élève intelligent, calme et studieux, et lui obtient une place dans une université voisine. Un rêve se profile pour ce jeune noir si méritant ! Malheureusement une erreur judiciaire tragique lui vaut d’être envoyé à Nickel Academy. Cette maison de correction est censée remettre les délinquants sur le droit chemin grâce à une formation physique, intellectuelle et morale.

En fait, les responsables, des brutes épaisses, font régner la terreur des coups. Les sanctions tombent arbitrairement selon les caprices des surveillants, qui se déchaînent contre leurs victimes avec une violence et une brutalité inouïes. Certains sont battus à mort et disparaissent du jour au lendemain sans laisser de traces … Dans cet enfer, Elwood noue une amitié forte avec Turner, lucide et drôle. Confrontés à la tricherie et à la corruption du personnel, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour envisager une évasion.

POINTS FORTS

- On découvre avec effarement comment cette maison de correction fonctionne en détruisant physiquement et moralement les jeunes qui y sont enfermés.

- Un roman fort bien construit en trois parties alertes jusqu’au rebondissement de l’épilogue qui surprend complètement le lecteur.

- Les deux protagonistes frappent par leur complémentarité : l’idéalisme, l’optimisme confiant et la candeur d’Elwood s’appuient sur le réalisme lucide et malin de Turner.

- Sous l’égide de Martin Luther King, les bienfaits de la non-violence sont soulignés : les seules armes utilisées par ce garçon droit et exemplaire au service de la dignité et de la justice sont, en plus de la rectitude et de l’endurance, les études, les idées, voire l’amour de ses bourreaux.

POINTS FAIBLES

Je n’en vois aucun.

EN DEUX MOTS

La découverte récente d’un cimetière clandestin à côté de Nickel Academy est à l’origine de ce livre documenté sur un sujet épineux. Il révèle les sévices insoutenables infligés à des innocents, à travers une intrigue captivante nouée autour de deux personnages attachants, dont la persévérance force le respect. Un roman magistral, qui mérite amplement le prix Pulitzer 2019 ! Un doublé après celui de 2017, qui hisse Colson Whitehead au niveau de William Faulkner et de John Updike !

UN EXTRAIT

« Douze ratés … Voilà ce que cette école vous faisait. Et ça ne s’arrêtait pas le jour où vous en partiez. Elle vous brisait, vous déformait, vous rendait inapte à une vie normale. » p. 199

« Il continuait à entendre ces impératifs plus nobles : Aime et cet amour te sera rendu, crois dans la voie de la justice car elle te mènera à la délivrance, bats-toi et les choses changeront. » p. 236

L'AUTEUR

Né en 1969, Colson Whitehead, diplômé de Harvard, est journaliste et romancier. Il a donc connu un succès mondial avec Underground Railroad, prix Pulitzer 2017. Sur cet ouvrage, vous trouverez une chronique proposée par la rédaction de Culture-Tops : ICI