"La Brodeuse de Winchester" : Broderie et féminisme dans l’Angleterre des années 30

« Pour Violet, la broderie était comparable à la dactylographie, en plus satisfaisant. Il fallait se concentrer, mais une fois qu’on était suffisamment experte, on trouvait son rythme et on ne pensait plus qu’à l’ouvrage qu’on avait devant soi. La vie se résumait alors à une rangée de points bleus qui se muaient sur la toile en une longue tresse, ou à une explosion de rouge qui se transformait en fleur. »