"Une rose seule" de Muriel Barbery : spécial rentrée littéraire - Dépaysement garanti et émotions fortes, un double voyage à la découverte de Kyoto et de l'intériorité de Rose, l'héroïne

"Une rose seule" de Muriel Barbery

Éditions Actes Sud, 158 pages, 17,50 €

RECOMMANDATION

Excellent

THEME

Rose, botaniste, se rend au Japon à la demande du notaire d'un père qu'elle n'a jamais connu. Jeune femme triste et solitaire, élevée entre sa mère et sa grand-mère, elle va découvrir à travers la ville de Kyoto la beauté et l'importance de la flore dans la culture japonaise. L'assistant de son père l'accompagne dans ce cheminement qui la mènera tout à la fois à la rencontre de ce père disparu, à sa propre éclosion et à l'acceptation d'un véritable amour.

POINTS FORTS

-Dépaysement garanti par la description précise et poétique des lieux incontournables de Kyoto, visités dans un ordre établi par Haru, le père défunt. L'intérêt va crescendo en parallèle avec l'évolution de la relation qui se renforce avec Paul, assistant et exécuteur testamentaire d'Haru.

-Construction originale du roman: 12 courts récits allégoriques basés sur des légendes anciennes du Japon et de la Chine, qui introduisent chacun les différents chapitres dont le titre toujours lié au végétal est une phrase extraite du récit précédent.

-L'histoire chemine depuis un sentier obscur (la tristesse de l'héroïne) qui s'éclaire au fil de l'histoire (les souffrances se fissurent) jusqu'au dénouement (libération et acceptation du bonheur) et ainsi nous entraîne dans les émotions les plus fortes.

POINTS FAIBLES

Un peu de lenteur dans le rythme mais si peu...il faut apprécier le style à la frontière de la littérature asiatique.

EN DEUX MOTS

Roman très attachant qu'on lit d'une traite tant l'analyse psychologique sur les traumatismes de l'enfance nous parle et tant le compagnonnage avec l'art, la beauté, la culture, le don, nous enchante.

UN EXTRAIT

«Alors, dans la grande nécropole des âmes pendues à l'envers, Rose devint une autre. En un éclair, elle revit l'érable dans sa cage de verre; enraciné dans la fluidité des mousses mais libre sous le ciel, donnant autour de lui la vie dans ses innombrables mutations, il lui chuchotait une partition de brise et de feuilles; elle s'y laissa dériver sans peur, sans colère; à la lisière de sa perception, farandole fondue d'arbres et de fleurs, glissaient les jardins de son père et quelques branches de lilas blancs.»

L'AUTEUR

Muriel Barbery publie son premier ouvrage Une gourmandise en 2000 aux éditions Gallimard. En 2006, L'élégance du hérisson connaît un grand succès et est récompensé par plusieurs prix dont le Prix des libraires. Depuis, cette romancière, née au Maroc, agrégée de philosophie, a publié deux autres romans, La vie des elfes en 2015 puis en 2019 Un étrange pays toujours chez Gallimard. Une rose seule, son cinquième roman, est édité chez Actes Sud et est disponible en librairie à partir du 19 août 2020.