"Les Premiers" de Jeanne Lepers, au Théâtre de Belleville : rencontre loufoque entre deux êtres qui s’apprivoisent

"Les Premiers"

De Jeanne Lepers

Chorégraphie de Julien Gallée-Ferré

Mise en scène : Jeanne Lepers

Avec Kristina Chaumont et Adrien Guiraud

INFOS & RÉSERVATION

Théâtre de Belleville

94 rue du Faubourg du Temple (16 Passage Piver)

75011 Paris

Tél. : 01 48 06 72 34

http://www.theatredebelleville.com

Du 3 au 5 et les lundis 7, 14, 21 et 28 septembre à 21h15, dimanche 6 septembre à 17h30

RECOMMANDATION

Bon



THEME

André, sédentaire isolé du monde extérieur, s'astreint à une vie routinière pour donner un semblant de sens à sa vie, désespérément plate. Surgit Rilsieux, écorchée vive, dont les premiers mots sont "Pitié, j'ai besoin d'amour et de soins !”

Farouchement opposé à cette intrusion, André essaie de la mettre dehors puis, petit à petit, s'adoucit, l'invite à partager son quotidien et le duo finalement en arrive à s'apprécier et se protéger l'un l'autre. Ils éprouvent pour la première fois des sentiments inconnus pour eux à ce jour, d'où le titre.

POINTS FORTS

• L'observation de tous ces petits rituels qui meublent une vie complètement vide pour lui donner un aspect de normalité est acérée : se lever, faire son lit, mettre le couvert, préparer le café, ranger ses affaires, autant de gestes qui ont leur utilité.

Quelques moments d'anthologie jalonnent ce spectacle : les chants a capella de l'un ou de l'autre se transforment en duos improbables et provoquent le fou rire, d'autant que la demoiselle a plutôt tendance à chanter faux sans complexe ; et les danses du grand dégingandé sont assez gratinées, avec mention spéciale pour sa danse arabe ;

- cette pièce dégage une atmosphère de gaîté et même de légèreté dans la façon assez décousue dont les acteurs cherchent à se connaître : ils se posent des questions dont les réponses sont très éloignées du sujet, mais c'est sans importance. Nous sommes dans un monde par moments onirique, poétique, et c'est assez plaisant ;

• Les comédiens sont parfaits dans leurs rôles et pourtant, interpréter des personnages aussi déjantés demande du savoir-faire et une belle maîtrise. Ils nous donnent l'impression d'improviser en permanence alors qu'en fait, tout est cadré, prévu, avec un certain humour en prime et de jolies expressions : ainsi André appelle-t-il Rilsieux "ma belle inatteignable".

POINTS FAIBLES

Le rythme est lent, surtout durant un premier quart d'heure au cours duquel on se demande ce qu'on est venu faire dans cette galère ; fort heureusement, la seconde partie est beaucoup plus enlevée.

EN DEUX MOTS

Tout est surprenant, le scénario est original, qui nous invite à la fête du grand n'importe quoi avec des comédiens qui excellent dans cette fantaisie.

Nous sommes sans cesse surpris par le dialogue avec son lot de questions inattendues et de réponses totalement inadéquates. Il y a beaucoup de tendresse, d'amitié, d'amour sur scène, nous sommes hors du temps et c'est bien agréable.

L'AUTEUR

Jeanne lepers a fait ses armes au CNSAD de Daniel Mesguich et Dominique Valadié. Elle a ensuite joué sous la direction de nombreux metteurs en scène, mais s'est surtout fait connaître par la création de "La Compagnie Bloc", qui a reçu le prix Paris Jeunes Talents en 2011.

Metteuse en scène, elle a monté "Un caillou dans la semoule" en 2009 au théâtre du Rond Point et "Bloc". Une première ébauche de sa pièce "Les Premiers" a été présentée lors du Lyncéus Festival en 2017.