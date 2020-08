Rentrée 100% Covid : y-a-t-il une corrélation entre (dés)ordre public et efficacité économique et sanitaire ?

Atlantico.fr : Un pays en pleine crise de défiance et où règne une insécurité grandissante peut-il être un pays performant économiquement ?

Mathieu Mucherie : De nombreux travaux ont été réalisés par le passé sur la corrélation entre confiance (interpersonnelle, dans les institutions etc… ) et performance économique, notamment par Jean-Philippe Vincent. Les nouvelles théories en investissement sur l’incertitude montrent que l’investissement a une valeur d’option : plus on est dans un cadre institutionnel qui permet d’installer un certain niveau de confiance, plus l’investissement paraît immédiatement judicieux. Il faut un haut niveau de confiance pour se lancer sans remettre au lendemain ce que l’on peut faire le jour même.

La confiance se définit par deux aspects essentiels.

Le premier est d’ordre structurel, fondamental. C’est l’actif le plus précieux pour une société car les gens vont échanger davantage entre eux et diminuer les coups des transactions. Cette confiance fondamentale, en éliminant toute menace juridique entre les différentes parties et en réduisant les intermédiaires est donc favorable à l’activité économique.

Le second aspect s’apparente au sens keynésien. C’est une confiance temporaire, dans le cycle, conjoncturelle. C’est celle qui est mesurée par les indicateurs de l’INSEE.

Souvent, les politiques nous parlent de la confiance pour essayer de maximiser la consommation, les recettes fiscales. Leur point de vue est extrêmement keynésien. Il faut que les citoyens consomment tout de suite et que les plans de relance génèrent immédiatement de l’emploi pour que les résultats soient visibles avant les élections présidentielles de 2022.

La confiance fondamentale est pourtant ce que nous avons de plus précieux : pouvons-nous sortir en toute sécurité ? Nos biens sont-ils protégés ? Sans réponse positive à ces deux questions, il ne peut y avoir de croissance économique réelle dans le pays car il n’y a pas de projet à long terme, pas d’abaissement du taux d’actualisation, pas de structure normale de la monnaie. La crise du coronavirus a malheureusement touché à cette confiance fondamentale en impactant directement nos relations sociales — par exemple, ne plus pouvoir serrer la main de votre voisin. Des rapports distants rajoutent des coûts de transaction. La crise du coronavirus a pu démontrer le coût réel de la crise de confiance et nous pouvons parier que dans 18 mois, au moment de l’élaboration potentielle d’un vaccin, la question se posera à nouveau.

Comment l'État peut-il renforcer son autorité et tenter de faire appliquer efficacement une politique économique fiable à la rentrée ?

Il est interessant de parler de l’autorité de l’Etat plutôt que de son pouvoir. « L’autorité ne se décrète pas mais s’exerce » a dit Bruno Retailleau. L’une des premières conditions au retour de cette autorité de l’Etat, c’est sa capacité à aller à la rencontre de ses promesses. Il s’agit de faire preuve de plus de transparence, de vérité. L’Etat français a promis beaucoup, a agi beaucoup de façon parfois confuse dans de nombreux domaines. Il est donc extrêmement difficile pour lui d’être à la hauteur de ses promesses. Emmanuel Macron avait, par exemple, promis de faire disparaitre les SDF des rues… ça n’a pas été le cas. Il faudrait idéalement que les Français attendent moins de l’Etat et que l’Etat apprenne aux Français à davantage se passer de lui. Ce sera une oeuvre de longue haleine.

A cela s’ajoute l’autorité morale de l’Etat : il doit être impartial. Il se comporte aujourd’hui comme une nounou qui aurait des préférences parmi les enfants dont elle a le soin. Il faut s’éloigner des conditions individuelles et dicter des règles valables pour tous, créer de l’égalité par l’indifférenciation. La faille de l’Etat providence, soulevée très tôt par nombre de libéraux, c’est que les citoyens finissent un jour par apprendre à s’en servir pour leurs intérêts personnels et sapent toute l’autorité de l’Etat.