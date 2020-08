"Lectures d'été" : "Là où chantent les écrevisses", une enquête policière envoûtante à lire absolument.

Cachée dans un marais de Caroline du Nord, vivant dans une cabane délabrée, Kya est une petite fille abandonnée de tous qui survivra grâce à son intelligence et aux ressources naturelles de ce marais qui deviendra sa seule famille. Enfant sauvage, elle évite les habitants de la ville sauf un vieux noir bienveillant et un jeune garçon qui lui apprendra à lire mais qui, lui aussi, l'abandonnera. Grandissant au milieu des oiseaux, elle deviendra belle et mystérieuse, se méfiant de tous les hommes mais pas suffisamment du beau Chase qui la courtisera et que l’on retrouvera mort sur une plage, bizarrement tombé du haut d’une tour de guet. Naturellement les hommes de la ville accuseront Kya, la “fille des marais”, trop solitaire et trop différente pour pouvoir être innocente de ce possible meurtre.