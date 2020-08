"Lectures d'été" : "Surface" d'Olivier Norek, quand la découverte d’un corps disparu depuis 25 ans relance "une affaire classée"

- Une enquête aux multiples rebondissements pas (toujours) prévisibles.

- L’originalité du contexte : le drame initial s’est déroulé dans un village noyé sous les eaux d’un lac de barrage (et reconstruit à l’identique quelques kilomètres plus haut) ; son élucidation devra donc passer par des plongeurs et par l’assèchement du lac.

C’est une femme blessée, physiquement et moralement, qui, des années après, prend en charge le dossier dans un contexte régional dont elle ignore tout alors que cette enquête se double pour elle de la nécessité d’un dépassement personnel.

- Une bonne image des problèmes engendrés en province par la segmentarisation des compétences.

- Des aspects techniques très travaillés

- Quelques personnages originaux, dont le « bébé flic » qui vit toujours sous l’emprise de sa maman