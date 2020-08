Les idées cocktails originales de l’été : Cognac Tonic, mieux que le Gin, optez pour un cocktail d’été "trendy"

Tellement plus “trendy” qu’un banal Gin & Tonic ! Le terroir s’offre à vous avec seulement 3 ingrédients et encore, ça c’est seulement si les glaçons comptent comme ingrédient ! Le Cognac est certainement le savoir-faire français qui s’exporte le plus ! L’excellence à la française dont les français ne connaissent rien ! Peuple de France, n’es-tu pas frustré de ne rien connaître de ton spiritueux roi ? Bon allez, mettons le drama de côté ! Petite parenthèse, seulement 2% du Cognac vendu sur Terre reste en France... Emotif je suis car j’ai découvert le Cognac Tonic en terres charentaises il y a pile 3 ans et ça a été une petite révélation dans mon quotidien de bon vivant.

Si vous venez à l’un de nos cours de cocktails inédits prodigués par moi-même en plein coeur de Paris vous vous apercevrez que je prône l’équilibre et l’harmonie des saveurs… Or, ici c’est la fracture, le choc brutal entre ce spiritueux si parfait et flatteur et ce tonic si fougueux et tranchant, qui détonne et envoûte.

Je précise qu’un ratio de 2 pour 1 sur le Gin & Tonic (comprendre 2 volumes de Tonic et 1 volume de Gin et non l’inverse !) est à proscrire puisque bien trop agressif et absolument pas rafraîchissant…

Dans le cas du Cognac Tonic, il s’agit au contraire du parfait ratio charentais ! Faisons leur confiance, ils produisent au moins un ingrédient sur les 2 du cocktail ! Pour rester en Charente de bout en bout -enfin, je ne vous recommande pas d’aller chercher vos glaçons sur place…- vous pouvez aller voir du côté de Artonic, gamme de sodas bio conçus par un super producteur de Cognac. “Streamliner c’est la clé du succès” diraient les entrepreneurs 2.0.

Dans les troquets charentais, le Cognac Tonic est au menu et vous aurez même parfois la chance de pouvoir choisir votre Cognac… Par contre, le tonic restera dans la majorité des cas le même: le sempiternel Schweppes Indian Tonic qui fait déjà très bien le job !

Cognac Tonic

4 cl d’un bon Cognac -mettre un mauvais Cognac et parvenir à faire un bon Cognac Tonic relève du miracle, si vous avez la clé, contactez nous.

8 cl d’un bon Tonic ! Schweppes Indian Tonic si vous n’avez rien d’autre sous la main, sinon Artonic, Fever Tree, disponible en grande surface, Fentiman’s, Archibald, très délicat.

L’univers du Cognac est merveilleux et malheureusement ma liste de Cognac à vous recommander ne peut être exhaustive...

Je recommande :

Cognac Frapin, sublime maison indépendante du cru de Grande Champagne,

Rémi Landier, qui s’illustre sur le territoire des Fins Bois,

Grosperrin Cépages parce que c’est top…

Et enfin Martell Blue Swift pour la curiosité et Hennessy VS, pour la simple et bonne raison que c’est bien fait et que c’est disponible un peu partout… Le voyage doit se situer dans votre verre et non obligatoirement dans la difficulté de se procurer un cognac rare… En vrai, cherchez un des cognacs mentionnés au dessus, vous ne serez pas déçu.

Dernière chose, que ce soit dans nos cours de cocktails pour particuliers ou bien dans nos ateliers teambuilding cocktail qui constituent un merveilleux moment entre collègues, nous vous présentons 2 cognacs de crus très différents, Cognac Rémi Landier et Cognac Courtin, le dernier est malheureusement introuvable dans le commerce, je passe en direct producteur pour ce petit joyau. Je vous encourage par ailleurs à en faire de même et à faire un peu de spiritourisme dans la région. Rapprochez vous du site de l’interprofession, le BNIC pour y dégoter toutes les infos dont vous avez besoin. Une fois sur place vous découvrirez des producteurs qui vous accueilleront les bras ouverts et une myriade de petites pépites associées !

Baptiste Bochet est journaliste et rédacteur spiritueux et mixologie pour La Revue du Vin de France, Excellence Rhum, Rumporter, le HuffPost, Cocktail Molotov et bien sûr le blog de Colada.