Les idées cocktails originales de l’été : le Framboise Fizz, dégustez de l’armagnac frais, sans vous ruiner

Le Framboise Fizz, le terroir gascon au service de cet appétissant apéritif

La Blanche d’Armagnac vous connaissez ? C’est normal, les budgets marketing des marques ne sont pas les mêmes que ceux du whisky ou du rhum… Je vous taquine, je ne sais bien que vous ne buvez pas que des étiquettes ! Mais l’heure est grave car l’Armagnac a grand besoin de vous. En effet, ce dernier ne bénéficie pas du rayonnement à l’international de son cousin Cognac, tant apprécié en dehors de l’hexagone ! Il en résulte des volumes de vente quasiment 70 fois inférieur au Cognac…

Le raisin est bien souvent la seule chose que “partagent” Cognac et Armagnac. En effet, ils ont 3 cépages en commun (Ugni Blanc, Folle Blanche, Colombard), mais la distillation est très différente (colonne armagnacaise contre alambic à repasse charentais). Même le vieillissement diffère, car les producteurs d’Armagnac aiment utiliser le chêne gascon et les fûts fabriqués font 400 litres de contenance.

D’ailleurs, les géniaux Coquetelers -2 jeunes amoureux du terroir ont fait appel au domaine Laguille pour embouteiller une Blanche d’Armagnac 100% Colombard, cépage très expressif !

Un vrai tour de force car vous vous douterez bien qu’il n’est pas évident de convaincre les consommateurs de boire de l’armagnac non vieilli (c’est déjà pas facile quand vieilli, il l’est…).

Et donc l’Armagnac s’essaie au cocktail ! Le négociant légendaire Dartigalongue porté aujourd’hui par ce cher Benoit Hillion a sorti 2 nouveaux produits à destination mixologique !

De nombreux producteurs essaient de s’acoquiner aux bars à cocktails et l’eau-de-vie non vieillie qui garde toute sa puissance est idéale en cocktail car elle ne s’écrase pas face aux autres ingrédients. On y vient !

Le Framboise Fizz

-2 parts d’Armagnac, vous pouvez même vous essayer aux Armagnacs vieux et dans ce cas, le champ des possibles est illimité ! Je m’en réjouis rien qu’à utiliser ce mot !

Dès lors, allez voir du côté de Laubade, Laguille, Laberdolive, Lacquy, Laballe, Ladevèze, Laffite (Domaine de Boingnères), je sais, ça fait beaucoup de “La”, il faudrait mettre le holà…

-1 part de crème de framboise qui va apporter un fruité intense

-1 part de jus de citron fraîchement pressé

-4 parts d’eau gazeuse ce qui propulse directement ce cocktail dans la catégorie des rafraîchissements ! Et c’est dans cette case qu’il se sent à l’aise !

Réalisez le cocktail directement dans un joli verre à vin, rempli de glaçons.

C’est le genre de cocktails 100% Terroir, 100% équilibre, 100% frais que l’on propose lorsqu’on shake des cocktails pour nos clients lors de mariages par exemple.

D’ailleurs, voici une alternative qui fonctionne parfaitement, essayez de remplacer la blanche d’Armagnac par un vieux rhum premium de mélasse ou même par un agricole blanc !

D’ailleurs, je viens de me souvenir que la version du Framboise Fizz sans le fizz et au Cognac a été créée par un participant d’un de nos cours et ateliers cocktail pour particuliers il y a quelques mois… Fruit sur fruit c’est le paradis !

Bon, en vérité, nul doute que le Framboise Fizz peut s’affranchir de cette eau gazeuse, mais pour ça il faut le “shaker” ou secouer et s’attendre à avoir “un peu plus de mâche” haha ! Comprendre que l’éthanol se fera alors bien plus perceptible. A bon entendeur.

Avant de partir, passez donc sur le site du BNIA, l’interprofession, notez 2-3 adresses de producteurs et planifiez-vous des vacances là où il fait chaud et où l’accent y est chantant ! On y mange et on y boit merveilleusement bien ! Tellement de producteurs qui seront ravis de vous accueillir et de vous faire goûter leur spiritueux ancestral !

Baptiste Bochet est journaliste et rédacteur spiritueux et mixologie pour La Revue du Vin de France, Excellence Rhum, Rumporter, le HuffPost, Cocktail Molotov et bien sûr le blog de Colada.