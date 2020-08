Les idées cocktails originales de l’été : jetez vous à l’eau ! Fine Calvados, parjure pour certains, divin pour tous

Fine Calvados à l'eau, la pomme acidulée et fraîche qui vous envoûte

“Au parjure !” crieront certains ! “Au parjure” oui car la Fine à l’eau était consommée traditionnellement au Cognac. C’est ici une tout autre version que je vous propose, celle qui se fera au Calvados, pour ses notes de pomme acidulée qui en feront un rafraîchissement divin (je ne tourne qu’à ça depuis mi Juillet).

Les cocktails constituent un merveilleux moyen de mettre en lumière des spiritueux hors du commun, loin des carcans des grands groupes et de leur marketing parfois un peu tapageur… C’est pourquoi dans nos cours de mixologie inédits, nous nous faisons une joie de sourcer en direct un maximum de spiritueux de petits producteurs.

C’est à nous, amoureux du terroir et du boire français, qu’il incombe de faire renaître ces modes de consommation du siècle dernier...

Un simple Calvados Michel Huard Sélection (qui est en fait un Calvados AOC millésimé de 2016), sur glaçons et allongé d’eau gazeuse, ça vous réconcilie avec la vie… Ça vous transporte... Derrière ces envolées poétiques, voici un conseil pratico pratique… Sachez qu’il n’y aura jamais trop de glaçons ni d’eau gazeuse… Ne me faites pas un “fifty-fifty” honteux qui risqueraient de vous fâcher avec cette sublime eau-de-vie. Partez sur ¼ de Calvados, ¾ d’eau gazeuse bien pétillante, type perrier, le tout sur gros glaçons, jamais de glace pilée.

Ce cocktail appelle aux notes les plus fraîches, les plus fruitées et florales du Calvados. Je n’irais donc pas vous recommander les sublimes Calvados Camut. Petite parenthèse sur ce producteur dont la gamme commence avec le 6 ans, déjà si mature, si complexe et le 18 ans qui est une merveille absolue qui est bien plus sur la pomme presque rustique, tatin, avec des notes de cuir, si authentique, si apprécié. Notes aromatiques que l’on retrouve dans les spiritueux premium grâce au vieillissement prolongé.

Oui car si on s’en réfère à la philosophie japonaise qui pratique quotidiennement le “Whisky Highball” ou “Ouizuki Highballu”, on observe que ceux-ci sont amateurs de malts “légers” pour réaliser ce “cocktail”. Partir donc sur un distillat léger magnifié simplement par l’eau gazeuse vous permettra de tutoyer les anges.

J’oubliais… C’est un cocktail qui est faible en alcool, sans sucre ajouté donc “relativement” pauvre en calories (oui parce que si vous voulez du zéro calorie, restez au perrier rondelle…) et donc un parfait rafraîchissement de fin d’après midi dans le jardin de sa demeure normande à colombages...

Je répète, je recommande donc:

Michel Huard

Calvados Garnier

Calvados Camut (mais mettez l’eau gazeuse dans un verre à part)

Calvados Drouin, l’orfèvre qui tire la catégorie vers le haut et qui est assez bien distribué en plus !

La Blanche de Normandie de mes copains de 30&40, 3 jeunes qui veulent redynamiser le marché de la pomme, ce spiritueux est dingue !

Comment oublier le génial Calvados Coquerel qui a refait son étiquette, qu’on adore ! Faites d’ailleurs un tour du côté de son Gin Normindia

Chateau du Breuil, dont le calvados est excellent et dont la visite à 2 heures de Paris vaut son pesant d’or (un sublime château quoi…).

Les deux derniers mentionnés sont très facilement trouvables dans le commerce.

J’en oublie tant ! Passez sur le site de l’interprofession, l’IDAC puis allez rendre visite aux producteurs dans la région !

Le Calvados a définitivement besoin de vous, donc buvez des pommes !

Baptiste Bochet est journaliste et rédacteur spiritueux et mixologie pour La Revue du Vin de France, Excellence Rhum, Rumporter, le HuffPost, Cocktail Molotov et bien sûr le blog de Colada.